Тўғри сув ичиш тартиби: Организм самарадорлигини оширувчи вақтлар жадвали
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон организмининг самарали ишлаши ва саломатлигини сақлаш учун сувни кун давомида белгиланган вақтларда тўғри тақсимлаб ичиш муҳим аҳамиятга эга.
- Мутахассислар уйғонгандан сўнг 2 стакан, овқатдан 30 дақиқа олдин 1 стакан, ҳаммомдан олдин 1 стакан ва ухлашдан аввал 1 стакан сув ичишни тавсия қиладилар.
- Ушбу тартиб ички органлар фаолиятини яхшилаш, ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаш ҳамда қон босимини муътадиллаштиришга хизмат қилади.
Инсон танасининг нормал ишлаши ва барча тизимлар самарадорлиги кўп жиҳатдан сув балансига боғлиқ. Муайян вақтларда ичимлик сувини қабул қилиш организмнинг ички имкониятларини ошириб, кўплаб хавфли касалликларнинг олдини олишга ёрдам беради. Кардиологларнинг таъкидлашича, сувни кун давомида тўғри тақсимлаб ичиш саломатлик учун жуда муҳимдир.
Сув ичиш учун энг мақбул вақтлар ва уларнинг фойдаси
Мутахассислар тана фаолиятини яхшилаш учун қуйидаги вақтларда сув ичишни тавсия қилишади:
Уйғонганингиздан кейин (2 стакан сув): Тонгда ичилган сув ички органларнинг фаоллашишига ва уйқу ҳолатидан тезроқ чиқишига ёрдам беради.
Овқатдан 30 дақиқа олдин (1 стакан сув): Бу овқат ҳазм қилиш жараёнини яхшилаш учун қулай шароит яратади.
Ҳаммом олишдан олдин (1 стакан сув): Мутахассисларнинг фикрича, чўмилиш ёки душ қабул қилишдан олдин сув ичиш қон босимини туширишга ёрдам беради.
Ухлашдан олдин (1 стакан сув): Кечқурун, ухлашдан аввал ичилган бир стакан сув организмни тунги дам олишга тайёрлайди ҳамда инсульт ёки юрак хуружи каби хавфли ҳолатларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади.
Сув ичиш вақти
Организмга таъсири ва фойдаси
Эрталаб уйғонганда
Ички органларнинг фаолиятини уйғотади ва фаоллаштиради
Овқатдан олдин (30 дақиқа)
Овқат ҳазм қилиш жараёнини қўллаб-қувватлайди
Ҳаммомдан олдин
Қон босимини муътадиллаштиришга ёрдам беради
Ухлашдан олдин
Юрак хуружи ва инсульт хавфини камайтиради
Саломатлик учун оддий, лекин муҳим қоида
Сув — бу нафақат чанқоқни босиш воситаси, балки бутун организм тизимларининг соғлом ишлашини таъминловчи табиий омил. Юқоридаги оддий қоидаларга амал қилиш орқали сиз нафақат кун давомида ўзингизни ботир ва тетик ҳис қиласиз, балки юрак-қон томир тизимини ҳам турли хавфлардан ҳимоя қилган бўласиз.
Сиз кун давомида қанча миқдорда сув ичишга одатлангансиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…