Зангиотада қурилаётган бинода ёнғин чиқди
1 дақиқа ўқиш4
15 ноябрь куни Тошкент вилоятининг Зангиота туманида қурилаётган бинода ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, соат 13:08 да туманнинг “Эшонгузар” МФЙ, Амир Темур кўчасида жойлашган янги қурилаётган бинодан қора тутун чиқаётгани ҳақида хабар келиб тушган.
Воқеа жойига етиб борган ёнғин-қутқарув экипажлари ёнғинни соат 13:18 да тўлиқ ўчирган.
Аниқланишича, бинонинг сокол қисмида сақланаётган қурилиш материали — пенопласт ёниб зарарланган.
Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар йўқ.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…