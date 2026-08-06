«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)

·133·Жамият
«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)
Қисқача

Тошкент вилоятининг Зангиота туманидаги «Изза» бозори ҳудудида ёнғин содир бўлиб, 400 квадрат метр савдо майдони зарарланди. Ёнғин ҳақидаги хабар 6 август куни соат 12:29 да келиб тушган, аланга соат 13:48 да қуршаб олиниб, 14:09 да тўлиқ бартараф этилган. Ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган. Ёнғиннинг аниқ сабаби ҳамда моддий зарар миқдори ҳозирча маълум қилинмаган.

Тошкент вилоятининг Зангиота туманида халқ орасида «Изза» бозори номи билан танилган савдо ҳудудида йирик ёнғин содир бўлди. Аланга дўконларни қамраб олган, кўтарилган қуюқ тутун эса атрофдаги узоқ ҳудудлардан ҳам кўринган.

Қутқарувчилар ёнғинни бир соату 40 дақиқада тўлиқ бартараф этди. Ҳодиса натижасида савдо нуқталарининг 400 квадрат метр қисми зарарланган, аммо фуқаролар орасида жабрланганлар қайд этилмаган.

Ёнғин ҳақидаги хабар соат 12:29 да келиб тушди

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, 6 август куни соат 12:29 да Зангиота туманининг Токзор маҳалласида жойлашган дўконлардан бирида ёнғин содир бўлгани ҳақида навбатчилик қисмига хабар берилган.

Воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан жалб этилган. Дастлабки дақиқалардаёқ вазият назоратга олингани ва жабрланганлар ҳақида маълумот келиб тушмагани билдирилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда олов савдо нуқталари, жумладан, мебел маҳсулотлари сотиладиган дўконлар томон тез ёйилганини кўриш мумкин. Ҳудуд устини қалин қора тутун қоплаган.

Аланга бир соату 19 дақиқада қуршаб олинди

ФВВнинг кейинги маълумотига кўра, ёнғин соат 13:48 да қуршаб олинган. Бу пайтга келиб аланганинг қўшни савдо нуқталарига янада кенг тарқалиш хавфи чекланган.

Қутқарувчилар ёнғинни тўлиқ ўчириш ишларини яна 21 дақиқа давом эттирди. Соат 14:09 да аланга бутунлай бартараф қилингани расман маълум қилинди.

Шу тариқа, ёнғин ҳақидаги илк хабардан унинг тўлиқ ўчирилишигача бир соату 40 дақиқа вақт кетган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олган ёки ҳалок бўлган фуқаролар қайд этилмаган.

400 квадрат метр савдо майдони зарарланди

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ёнғин дўконларнинг умумий 400 квадрат метр қисмини қамраб олган. Аланга таъсирида савдо бинолари, уларда сақланган маҳсулотлар ва бошқа мол-мулкка зарар етган бўлиши мумкин.

Бироқ ҳозирча моддий зарарнинг аниқ миқдори очиқланмади. Савдо нуқталарининг нечтаси тўлиқ ёки қисман зарарлангани ҳақида ҳам қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

Ҳодиса жойида ёнғиндан кейинги оқибатларни бартараф этиш ва хавфсизликни таъминлаш ишлари олиб борилмоқда.

Ёнғин сабаби ҳозирча номаълум

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ёнғин келиб чиқишининг аниқ сабабини ҳозирча маълум қилмади. Мутахассислар аланга дастлаб қаерда пайдо бўлгани, унинг тез тарқалишига қандай омиллар таъсир қилгани ва хавфсизлик талабларига риоя этилган-этилмаганини ўрганади.

Якуний хулоса техник текширувлар натижасидан кейин берилади. Шунга қадар электр тармоғидаги носозлик, эҳтиётсизлик ёки бошқа эҳтимолларни ёнғиннинг аниқ сабаби сифатида кўрсатишга асос йўқ.

«Изза» бозоридаги ёнғин катта майдонни қамраб олганига қарамай, энг муҳими — ҳодиса инсонлар жароҳат олиши ёки қурбон бўлиши билан якунланмади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ИззаЗангиотаТошкентФавқулодда вазиятлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!