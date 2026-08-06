«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)
Тошкент вилоятининг Зангиота туманидаги «Изза» бозори ҳудудида ёнғин содир бўлиб, 400 квадрат метр савдо майдони зарарланди. Ёнғин ҳақидаги хабар 6 август куни соат 12:29 да келиб тушган, аланга соат 13:48 да қуршаб олиниб, 14:09 да тўлиқ бартараф этилган. Ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган. Ёнғиннинг аниқ сабаби ҳамда моддий зарар миқдори ҳозирча маълум қилинмаган.
Тошкент вилоятининг Зангиота туманида халқ орасида «Изза» бозори номи билан танилган савдо ҳудудида йирик ёнғин содир бўлди. Аланга дўконларни қамраб олган, кўтарилган қуюқ тутун эса атрофдаги узоқ ҳудудлардан ҳам кўринган.
Қутқарувчилар ёнғинни бир соату 40 дақиқада тўлиқ бартараф этди. Ҳодиса натижасида савдо нуқталарининг 400 квадрат метр қисми зарарланган, аммо фуқаролар орасида жабрланганлар қайд этилмаган.
Ёнғин ҳақидаги хабар соат 12:29 да келиб тушди
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, 6 август куни соат 12:29 да Зангиота туманининг Токзор маҳалласида жойлашган дўконлардан бирида ёнғин содир бўлгани ҳақида навбатчилик қисмига хабар берилган.
Воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан жалб этилган. Дастлабки дақиқалардаёқ вазият назоратга олингани ва жабрланганлар ҳақида маълумот келиб тушмагани билдирилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда олов савдо нуқталари, жумладан, мебел маҳсулотлари сотиладиган дўконлар томон тез ёйилганини кўриш мумкин. Ҳудуд устини қалин қора тутун қоплаган.
Аланга бир соату 19 дақиқада қуршаб олинди
ФВВнинг кейинги маълумотига кўра, ёнғин соат 13:48 да қуршаб олинган. Бу пайтга келиб аланганинг қўшни савдо нуқталарига янада кенг тарқалиш хавфи чекланган.
Қутқарувчилар ёнғинни тўлиқ ўчириш ишларини яна 21 дақиқа давом эттирди. Соат 14:09 да аланга бутунлай бартараф қилингани расман маълум қилинди.
Шу тариқа, ёнғин ҳақидаги илк хабардан унинг тўлиқ ўчирилишигача бир соату 40 дақиқа вақт кетган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олган ёки ҳалок бўлган фуқаролар қайд этилмаган.
400 квадрат метр савдо майдони зарарланди
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ёнғин дўконларнинг умумий 400 квадрат метр қисмини қамраб олган. Аланга таъсирида савдо бинолари, уларда сақланган маҳсулотлар ва бошқа мол-мулкка зарар етган бўлиши мумкин.
Бироқ ҳозирча моддий зарарнинг аниқ миқдори очиқланмади. Савдо нуқталарининг нечтаси тўлиқ ёки қисман зарарлангани ҳақида ҳам қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.
Ҳодиса жойида ёнғиндан кейинги оқибатларни бартараф этиш ва хавфсизликни таъминлаш ишлари олиб борилмоқда.
Ёнғин сабаби ҳозирча номаълум
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ёнғин келиб чиқишининг аниқ сабабини ҳозирча маълум қилмади. Мутахассислар аланга дастлаб қаерда пайдо бўлгани, унинг тез тарқалишига қандай омиллар таъсир қилгани ва хавфсизлик талабларига риоя этилган-этилмаганини ўрганади.
Якуний хулоса техник текширувлар натижасидан кейин берилади. Шунга қадар электр тармоғидаги носозлик, эҳтиётсизлик ёки бошқа эҳтимолларни ёнғиннинг аниқ сабаби сифатида кўрсатишга асос йўқ.
«Изза» бозоридаги ёнғин катта майдонни қамраб олганига қарамай, энг муҳими — ҳодиса инсонлар жароҳат олиши ёки қурбон бўлиши билан якунланмади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…