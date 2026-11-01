Мирободдаги “новостройка”да тунги ёнғин: Авлиё Ота кўчасидаги қурилишда нима бўлди?
Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бири — Миробод туманидаги қурилиш майдонларидан бирида кучли ёнғин содир бўлди. 31 октябрь куни тунги соат 23:31 да туманнинг Авлиё Ота кўчасида қад ростлаётган кўп қаватли бинода ёнғин чиққани тўғрисида Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган.
Қурилаётган иншоотнинг қолип (опалубка) қисми аланга ичида қолгани сабабли ёнғин кўлами тез кенгайган.
Қутқарувчилар ҳаракати ва вазият назорати
Ҳодиса жойига Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси ёнғин-қутқарув бўлинмалари қисқа фурсатда етиб борган:
Ёнғинни ўчириш ҳаракатлари: Қутқарув экипажлари зудлик билан оловни қуршаб олиб, аланганинг бинонинг бошқа қаватларига ва қўшни ҳудудларга тарқалишининг олдини олди;
Назорат ўрнатилди: Тошкент шаҳар ФВБ берган расмий маълумотга кўра, ҳолат тўлиқ назоратга олинган ва ёнғин бартараф этилган.
Талофатлар ва текширув ишлари
Дастлабки олинган расмий маълумотларга кўра:
Жабрланганлар йўқ: Ёнғин тунги вақтда содир бўлганига қарамай, бахтли тасодиф туфайли фуқаролар орасида тан жароҳати олган ёки ҳалок бўлганлар ҳақида хабар келиб тушмаган;
Сабаблар ўрганилмоқда: Оловнинг келиб чиқиш омиллари, техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этилгани ҳамда етказилган моддий зарар миқдори мутахассислар томонидан аниқланмоқда.
Ҳодиса юзасидан қўшимча тафсилотлар суриштирув якунлари бўйича эълон қилиниши билдирилди.
Изоҳлар 0
…