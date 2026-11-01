Мирободдаги “новостройка”да тунги ёнғин: Авлиё Ота кўчасидаги қурилишда нима бўлди?

·11·Жамият
Мирободдаги “новостройка”да тунги ёнғин: Авлиё Ота кўчасидаги қурилишда нима бўлди?

Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бири — Миробод туманидаги қурилиш майдонларидан бирида кучли ёнғин содир бўлди. 31 октябрь куни тунги соат 23:31 да туманнинг Авлиё Ота кўчасида қад ростлаётган кўп қаватли бинода ёнғин чиққани тўғрисида Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган.

Қурилаётган иншоотнинг қолип (опалубка) қисми аланга ичида қолгани сабабли ёнғин кўлами тез кенгайган.

Қутқарувчилар ҳаракати ва вазият назорати

Ҳодиса жойига Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси ёнғин-қутқарув бўлинмалари қисқа фурсатда етиб борган:

  • Ёнғинни ўчириш ҳаракатлари: Қутқарув экипажлари зудлик билан оловни қуршаб олиб, аланганинг бинонинг бошқа қаватларига ва қўшни ҳудудларга тарқалишининг олдини олди;

  • Назорат ўрнатилди: Тошкент шаҳар ФВБ берган расмий маълумотга кўра, ҳолат тўлиқ назоратга олинган ва ёнғин бартараф этилган.

Талофатлар ва текширув ишлари

Дастлабки олинган расмий маълумотларга кўра:

  • Жабрланганлар йўқ: Ёнғин тунги вақтда содир бўлганига қарамай, бахтли тасодиф туфайли фуқаролар орасида тан жароҳати олган ёки ҳалок бўлганлар ҳақида хабар келиб тушмаган;

  • Сабаблар ўрганилмоқда: Оловнинг келиб чиқиш омиллари, техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этилгани ҳамда етказилган моддий зарар миқдори мутахассислар томонидан аниқланмоқда.

Ҳодиса юзасидан қўшимча тафсилотлар суриштирув якунлари бўйича эълон қилиниши билдирилди.

Миробод туманиТошкент шаҳар ФВБАвлиё Ота кўчасиёнғин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02Тошкентдаги хонадонда тунги ёнғин бир кишининг умрига зомин бўлдиТошкентдаги хонадонда тунги ёнғин бир кишининг умрига зомин бўлди24 октябр 18:22Кеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлариКеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлари13 октябр 19:38Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди21 сентябр 12:11Маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқдаМаънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқда7 октябр 11:57Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30 август 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди