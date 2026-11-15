Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун кураш: Тўпурарлар пойгасида ким пешқадам?
Туркия Суперлигасининг 11-тур учрашувлари қизғин ва кутилмаган натижаларга бой тарзда якунланди. Жорий мавсумда турк лигасини кузатиб бораётган мухлису мутахассисларни энг кўп қизиқтираётган масала бу — «Олтин бутса» учун кетаётган муросасиз тўпурарлар пойгасидир. Ўтган ёз трансфер ойнасида Европанинг топ-лигаларидан ташриф буюрган машҳур юлдуз ҳужумчиларнинг қўшилиши чемпионат савияси ва рақобатни кескин ошириб юборди.
Янги пешқадам ва жароҳат олган юлдузлар
Ўн биринчи тур якунларига кўра, тўпурарлар рейтингида яққол ўзгариш юз берди ва “Амед” клуби форварди Гифт Орбан биринчи ўринга кўтарилди. Нигериялик ҳужумчи “Галатасарой”га қарши ўтган баҳcда яна ўз ҳисобига битта гол ёздириб қўйди.
Ўз навбатида, унинг ҳамюрти ва асосий таъқибчиларидан бири — “Галатасарой” етакчиси Виктор Осимхен жароҳат туфайли ушбу турдаги ўйинни ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Шу сабабли Осимхеннинг ҳисобидаги тўққизта гол ҳозирча ўзгаришсиз қолмоқда.
Тўпурарлар рейтинги пешқадамлари
Жорий голлар сони ва ҳолати
Гифт Орбан («Амед»)
Пешқадам, голлари сони ошмоқда
Виктор Осимхен («Галатасарой»)
9 та гол (жароҳат сабабли вақтинча майдонда йўқ)
Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»)
9 та гол (11-турда яна ўз ҳисобини битта тўп билан бойитди)
Душан Влахович («Бешиктош»)
9 та гол (сўнгги турда дубл қайд этиб, пешқадамларга етиб олди)
Муҳаммад Салоҳ ва Душан Влаховичнинг фаоллиги
Икки нигериялик ҳужумчидан кейинги поғонани эгаллаб турган уч нафар таниқли форварддан иккитаси 11-турда ўз голларини нишонлади. “Трабзонспор”нинг юлдузли вакили Муҳаммад Салоҳ жорий мавсумдаги тўққизинчи голини киритган бўлса, “Бешиктош” ҳужумчиси Душан Влахович ушбу турда дубл қайд этиш орқали Виктор Осимхен ва Муҳаммад Салоҳга етиб олди.
Элдор Шомуродовнинг кураши ва таъқибчилар
“Башакшеҳир” клубининг ҳужум чизиғидаги асосий фигурага айланган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов жамоасининг навбатдаги иродали ғалабасида муҳим иштирок этди. Бироқ мазкур турда легионеримиз рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Натижада Шомуродовнинг ҳисобидаги голлар сони саккизталигича қолди ва у тўпурарлар рейтингида учинчи ўринга тушди.
Шунингдек, Суперлига тўпурарлари рўйхатида етакчиларни еттитадан гол билан Жуан («Гёзтепе»), Адриан Бенедичак («Касимпаша»), Ведат Мурики («Фенербахче») ҳамда ҳисобида олтитадан тўп бўлган Хесус Рамирес («Чорум»), Диа Саба («Амед») ва Мейсон Гринвуд («Фенербахче») каби таҳликали ўйинчилар яқиндан таъқиб қилмоқда.
Сизнингча, жорий мавсумда Туркия Суперлигасининг «Олтин бутса» соҳиби ким бўлади? Элдор Шомуродов яна пешқадамликни қўлга ола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…