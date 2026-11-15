Даниядан учралган мағлубият ва етакчининг сафдан чиқиши: Португалияда катта йўқотиш
Миллатлар лигаси гуруҳ босқичи доирасида Дания терма жамоасига қарши кечган ўйин Португалия учун оғир мағлубият ва катта йўқотишлар билан якунланди. Кутилмаганда 1:4 ҳисобида мағлуб бўлган португалияликлар сафида етакчи ярим ҳимоячи Бернарду Силва жароҳат олиб, жамоа йиғинини эрта тарк этди. Бу ҳақда AS нашри хабар берди.
Дания билан ўйин ва олинган жароҳат
Скандинавларга қарши кечган муросасиз учрашув давомида Бернарду Силва шикастланган. Беллашув тугагач, тажрибали хавбек зудлик билан чуқур тиббий кўрикдан ўтказилган ва шифокорлар унда жароҳат борлигини тасдиқлашган. Ҳозирча футболчининг сафга қайтиш муддати ва жароҳатнинг аниқ хусусияти клуб ҳамда терма жамоа томонидан расман ошкор этилмаган.
Вазият ва кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Сўнгги ўйин натижаси
Дания — Португалия 4:1 (Миллатлар лигаси)
Жароҳат олган футболчи
Бернарду Силва («Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси)
Ўтказиб юбориладиган баҳс
Уэльсга қарши ўйин (17 ноябрь, сейшанба)
Гуруҳдаги ҳолат
Португалия сўнгги тур олдидан биринчи ўринни сақлаб турибди
Уэльсга қарши ўйин олдидан йўқотиш
Саломатлиги билан боғлиқ муаммолар келиб чиққани сабабли, Бернарду Силва Португалия терма жамоасига Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида ёрдам бера олмайди. Португалияликлар сешанба куни, 17 ноябрь санасида Уэльс терма жамоасига қарши майдонга тушишади.
Таъкидлаш жоизки, охирги тур олдидан муваффақиятсизликка қарамай, Португалия терма жамоаси ҳамон ўз гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ етакчи футболчининг жароҳат олиб, клуб таркибига қайтиши мухлислар ва мураббийлар штабини ташвишга солмоқда.
Сизнингча, Бернарду Силванинг йўқлиги Португалия терма жамоасининг келажакдаги ўйинларига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…