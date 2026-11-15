Даниядан учралган мағлубият ва етакчининг сафдан чиқиши: Португалияда катта йўқотиш

1 дақиқа ўқиш1
Даниядан учралган мағлубият ва етакчининг сафдан чиқиши: Португалияда катта йўқотиш

Миллатлар лигаси гуруҳ босқичи доирасида Дания терма жамоасига қарши кечган ўйин Португалия учун оғир мағлубият ва катта йўқотишлар билан якунланди. Кутилмаганда 1:4 ҳисобида мағлуб бўлган португалияликлар сафида етакчи ярим ҳимоячи Бернарду Силва жароҳат олиб, жамоа йиғинини эрта тарк этди. Бу ҳақда AS нашри хабар берди.

Дания билан ўйин ва олинган жароҳат

Скандинавларга қарши кечган муросасиз учрашув давомида Бернарду Силва шикастланган. Беллашув тугагач, тажрибали хавбек зудлик билан чуқур тиббий кўрикдан ўтказилган ва шифокорлар унда жароҳат борлигини тасдиқлашган. Ҳозирча футболчининг сафга қайтиш муддати ва жароҳатнинг аниқ хусусияти клуб ҳамда терма жамоа томонидан расман ошкор этилмаган.

Вазият ва кўрсаткичлар

Тафсилотлар

Сўнгги ўйин натижаси

Дания — Португалия 4:1 (Миллатлар лигаси)

Жароҳат олган футболчи

Бернарду Силва («Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси)

Ўтказиб юбориладиган баҳс

Уэльсга қарши ўйин (17 ноябрь, сейшанба)

Гуруҳдаги ҳолат

Португалия сўнгги тур олдидан биринчи ўринни сақлаб турибди

Уэльсга қарши ўйин олдидан йўқотиш

Саломатлиги билан боғлиқ муаммолар келиб чиққани сабабли, Бернарду Силва Португалия терма жамоасига Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида ёрдам бера олмайди. Португалияликлар сешанба куни, 17 ноябрь санасида Уэльс терма жамоасига қарши майдонга тушишади.

Таъкидлаш жоизки, охирги тур олдидан муваффақиятсизликка қарамай, Португалия терма жамоаси ҳамон ўз гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ етакчи футболчининг жароҳат олиб, клуб таркибига қайтиши мухлислар ва мураббийлар штабини ташвишга солмоқда.

Сизнингча, Бернарду Силванинг йўқлиги Португалия терма жамоасининг келажакдаги ўйинларига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари