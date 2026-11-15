Хитой терма жамоасида янги қатъий қоида: Футболчилар татуировкаларини яширишга мажбур
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой спорт раҳбарияти миллий терма жамоа футболчиларининг танасидаги татуировкаларни махсус тана рангидаги рукавлар билан яширишни қатъий талаб қилди.
- Мазкур чекловлар аввал ҳам мавжуд бўлгани билан, ҳозирда уларни ижро қилиш қаттиқ назорат остига олинди.
- Ушбу тартиб фақат миллий терма жамоа аъзоларига нисбатан қўлланилади, маҳаллий лигалар ва ички клубларда эса ҳали амал қилмайди.
Хитойда миллий терма жамоа шарафини ҳимоя қиладиган спортчилар учун татуировкалар жиддий муаммога айланиши мумкин. derbyderbyderby.it сайтининг хабар беришича, мамлакат спорт раҳбарияти терма жамоага чақирилган футболчиларга нисбатан янада қатъий тартибларни жорий этган.
Майдондаги янги талаблар ва рукавлар
Маълумотларга кўра, эндиликда миллий жамоа сафида майдонга тушаётган футболчилар танасининг очиқ қисмида кўриниб турадиган ҳар қандай татуировкани махсус тана рангидаги рукавлар ёрдамида тўлиқ беркитиши шарт.
Аслида бу каби қоидалар аввал ҳам мавжуд бўлган, бироқ сўнгги йилларда унинг ижроси қаттиқ назорат қилинмаган эди. Вақти-вақти билан талаблар юмшатилиб, кейин яна чекловлар кучайтириб борилган бўлса, ҳозир кескин чоралар қайта тикланди.
Қоидалар ва чекловлар
Тафсилотлар
Асосий талаб
Терма жамоа футболчилари татуировкаларини тана рангидаги рукавлар билан яшириши шарт
Қамров доираси
Ҳозирча фақат миллий терма жамоа аъзоларига нисбатан қўлланилади
Ички чемпионат
Маҳаллий лигалар ва ички клубларда бундай қатъий чекловлар ҳозирча амал қилмаяпти
Асосий сабаб
Ғарб маданияти таъсирига қарши қаратилган кенг қамровли стратегия
Сиёсий стратегия ва ички чемпионатдаги фарқ
Кузатувчиларга кўра, бу қарор фақатгина спорт этикаси ёки имидж билан боғлиқ эмас. Мутахассислар мазкур чорани Хитой раҳбариятининг Ғарб маданияти таъсирига қарши қаратилган кенг қамровли стратегиясининг бир қисми сифатида баҳоламоқда.
Шу билан бирга, миллий терма жамоада татуировкаларни яшириш қатъий талаб этилса-да, мамлакат ички чемпионатлари ва маҳаллий лигаларда бундай чекловлар ҳали ўз кучини тўлиқ олмаган ва улар учун ҳозирча эркинлик сақланиб қолмоқда.
Сизнингча, спортчиларга нисбатан бундай ташқи кўриниш чекловларининг қўйилиши қанчалик тўғри? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…