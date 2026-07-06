Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқланди

·27·Жамият
Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқланди

Аввалроқ Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида жойлашган “Beter best” МЧЖ қурилиш объектида канализация қувурига шикаст етгани оқибатида ер ўпирилиши юз бергани ҳақида хабар берилган эди. Кейинги ўрганишлар давомида ушбу қувурдан чиққан оқова сув Салар каналига оқизилгани маълум бўлди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси ахборот берди.

Маълум қилинишича, ҳолат юзасидан бошқарма раҳбари Акмал Расулов бошчилигида тезкор ишчи гуруҳ тузилиб, воқеа жойида ўрганиш ишлари олиб борилди. Текширув давомида оқова сувлар Салар каналига тўғридан тўғри ташлангани аниқланган.

Ишчи гуруҳ таркибига Атроф-муҳит мониторинги, иқлим ўзгаришига мослашиш ва гидрометеорология йўналишидаги таҳлилий лаборатория мутахассислари, шунингдек, Яккасарой тумани экология назорати инспекцияси давлат инспекторлари жалб қилинган.

Мутахассислар канал сувидан намуналар олиб, лаборатория таҳлилларига юборган. Уларнинг натижалари ҳамда ўрганиш якунларига кўра, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари бузилгани тасдиқланса, қонунчиликка мувофиқ тегишли чоралар кўрилиши билдирилди.

Тошкент шаҳар Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси қўшимча маълумотлар ўрганиш ишлари тўлиқ якунланганидан кейин эълон қилинишини маълум қилди.

ТошкентСаларЯккасаройАкмал Расулов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиЎзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиБугун, 15:11Навоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиНавоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиБугун, 15:01«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилдиБугун, 14:23Андижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиАндижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиБугун, 14:20Фарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиФарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиБугун, 14:04“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлариБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди