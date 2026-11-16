Жиззахда ўқитувчи 8-синф ўқувчини калтаклаб жиддий жароҳат етказди
Жиззах вилоятидаги мактаблардан бирида ўқитувчи 8-синф ўқувчисига нисбатан куч ишлатиб, унинг бошидан жароҳатлади. Ҳодиса Шароф Рашидов туманида содир бўлган.
Маълум қилинишича, педагог ўқувчининг бошига кўрсаткич таёқча билан урган. Ҳолат юзасидан вилоят Таълим ва илм-фан бошқармаси расмий муносабат билдирган.
Воқеадан сўнг ўқитувчи билан тузилган меҳнат шартномаси шу куннинг ўзида бекор қилинган. Шунингдек, мактаб директорига нисбатан ҳам интизомий чора кўрилиб, унинг ўртача ойлик иш ҳақининг 30 фоизи миқдорида жарима белгиланган.
Бошқарма таълим муассасаларида ўқувчиларнинг ҳуқуқлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш муҳим вазифа эканини таъкидлади. Шунингдек, болаларга нисбатан ҳар қандай жисмоний ёки руҳий тазйиққа йўл қўйилмаслиги, бундай ҳолатлар қатъий қораланиши қайд этилди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…