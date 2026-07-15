Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди

·0·Жамият
Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди

Қашқадарё вилоятида тижорат банклари фаолияти билан боғлиқ учта фирибгарлик ва маблағларни ўзлаштириш ҳолати аниқланди. Терговга қадар текширувларда банк ходими ва собиқ маҳалла агентлари фуқароларнинг ишончига кириб, омонат ва кредит маблағларини талон-торож қилгани айтилмоқда.

Китобда “юқори фоизли омонат” ваъда қилинган

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Китоб тумани бўлими томонидан ўтказилган текширувда тижорат банкларидан бирининг ҳудудий бошқармаси етакчи мутахассиси Д.Ш. билан боғлиқ ҳолат фош этилган.

Маълумотларга кўра, у фуқароларга банкда юқори фоизли омонат мавжудлигини айтиб, уларнинг ишончига кирган.

Текширувда аниқланишича, у икки нафар фуқародан жами 19 минг АҚШ доллари ва 300 миллион сўмни қабул қилган. Аммо ушбу маблағларни банкка омонат сифатида жойлаштирмасдан, ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилгани айтилмоқда.

Кўкдалада кредит ваъдаси ортидан яна бир ҳолат

Кўкдала туманида эса тижорат банкларидан бирининг Кўкдала банк хизматлари маркази собиқ маҳалла агенти А.Б. билан боғлиқ ҳолат аниқланган.

У юқори лавозимда ишловчи танишлари орқали фуқарога 60 миллион сўм кредит ажратиб беришни ваъда қилгани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, у фуқародан 300 АҚШ доллари ва 1 миллион сўм олган. Шунингдек, ажратилган 60 миллион сўм кредит маблағини ҳам ўзлаштиргани аниқланган.

Тергов давомида мазкур маблағ ҳисобидан 2 миллион сўм процессуал тартибда қайтарилган.

Муборакда фуқаро номига кредит расмийлаштирилган

Яна бир ҳолат Муборак туманида қайд этилган.

Маълум қилинишича, тижорат банкларидан бирининг филиалида собиқ маҳалла агенти бўлиб ишлаган Г.А. фуқаронинг ишончига кирган. У қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда фуқаро номига 47 миллион сўм миқдорида кредит расмийлаштириб, маблағни ўзлаштиргани айтилмоқда.

Текширув жараёнида ушбу кредит маблағи банкка тўлиқ қайтарилган.

Уч ҳолатда қанча маблағ тилга олинмоқда?

Ҳудуд

Гумон қилинаётган шахс

Ҳолат

Маблағ

Китоб

банк ҳудудий бошқармаси етакчи мутахассиси

омонатга қўйиш ваъдаси

19 минг доллар ва 300 млн сўм

Кўкдала

собиқ маҳалла агенти

кредит ажратиб бериш ва маблағни ўзлаштириш

60 млн сўм, 300 доллар ва 1 млн сўм

Муборак

собиқ маҳалла агенти

фуқаро номига кредит расмийлаштириш

47 млн сўм

Ҳар уч ҳолатда ҳам жиноят ишлари қўзғатилган ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Фуқаролар учун оғриқли сигнал

Бу ҳолатларда умумий бир жиҳат бор: фуқаролар банк ходими ёки банк тизимига яқин шахс сифатида таништирилган одамларга ишониб, маблағини топширган ёки ҳужжатларини берган.

Айниқса, “юқори фоизли омонат”, “танишлар орқали кредит чиқариб бериш”, “ҳужжатларни ўзим тўғрилаб бераман” каби ваъдалар жуда хавфли сигнал бўлиши мумкин.

Банк хизматлари фақат расмий касса, банк иловаси, шартнома ва тасдиқловчи ҳужжатлар орқали амалга оширилиши керак. Қўлма-қўл пул бериш ёки “ишонч асосида” ҳужжат топшириш кейин катта муаммога айланиши мумкин.

Қандай эҳтиёт чоралари керак?

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун фуқаролар қуйидаги қоидаларга амал қилиши муҳим:

• омонат фақат банк кассаси ёки расмий мобил илова орқали очилиши керак;
• банк ходимига шахсан қўлма-қўл пул бериш хавфли;
• кредит ажратиш учун “воситачи”га пул тўлаш қонуний йўл эмас;
• ҳар қандай кредит шартномаси ва омонат ҳужжати расмий тасдиқланган бўлиши шарт;
• паспорт ёки ID-карта маълумотларини бегона шахсларга топширмаслик керак;
• шубҳали ҳолатда банкнинг call-маркази ёки расмий филиалига мурожаат қилиш лозим.

Оддий қилиб айтганда, “банкда танишим бор” деган гап пул топшириш учун кафолат эмас.

Тергов давом этмоқда

Ҳар учала ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Қонунчиликка кўра, ҳар қандай шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

Шу сабабли ушбу ҳолатлар бўйича якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд органлари томонидан берилади.

Банкка ишончни нима сақлаб қолади?

Банк тизимидаги энг муҳим капитал — мижоз ишончи. Агар фуқаро ўз омонати ёки кредити билан боғлиқ масалада алданса, бу нафақат унинг шахсий зарари, балки бутун молиявий тизимга бўлган ишончга ҳам таъсир қилади.

Қашқадарёда фош этилган ушбу ҳолатлар шуни кўрсатмоқда: банк хизматларида шаффофлик, ходимлар назорати ва фуқароларнинг молиявий саводхонлиги янада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Сизнингча, фуқароларни бундай фирибгарликлардан ҳимоя қилиш учун банкларда назоратни кучайтириш керакми ёки аҳолига молиявий саводхонлик бўйича тушунтириш ишлари кўпроқ ўтказилиши лозимми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилдиБугун, 05:30Қарздорлик олдиндан тўлаб берилдиҚарздорлик олдиндан тўлаб берилдиКеча, 20:09БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаКеча, 19:15Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Кеча, 18:49Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Кеча, 18:10Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиКеча, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди