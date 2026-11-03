Фарғонада терговчи 100 минг доллар пора олаётганда ушланди

·65·Жамият
Фарғонада терговчи 100 минг доллар пора олаётганда ушланди

Давлат хавфсизлик хизмати Бош прокуратуранинг Шахсий хавфсизлик бошқармаси билан биргаликда коррупцияга қарши тезкор тадбир ўтказди. Натижада Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти Фарғона шаҳар бўлими терговчиси пора олаётган пайтда қўлга олинди.

Тақдим этилган маълумотларга кўра, терговчи Жиноят кодексининг 167-моддаси асосида юритилаётган жиноят ишида айбланувчига ёрдам кўрсатишни ваъда қилган. Бу хизмат эвазига у 100 минг АҚШ доллари миқдорида пул сўраган.

Мазкур ҳолат аниқланганидан сўнг терговчига нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича жиноят иши очилди.

Ҳозирда иш юзасидан зарур тергов-суриштирув тадбирлари давом эттирилмоқда.

Давлат хавфсизлик хизматиФарғонаКоррупцияИқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда истеъмолга яроқсиз пиво ишлаб чиқарган яширин цех фош этилдиТошкентда истеъмолга яроқсиз пиво ишлаб чиқарган яширин цех фош этилди30 октябр 15:47Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилди21 сентябр 12:37Тошкент вилоятида прокурор ёрдамчиси 4700 доллар олган вақтида ушландиТошкент вилоятида прокурор ёрдамчиси 4700 доллар олган вақтида ушланди25 сентябр 11:48Фарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: ТафсилотларФарғонада кадастр раҳбарига нисбатан жиноят иши қўзғатилди: Тафсилотлар10 август 08:54Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!9 август 12:50Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)9 июл 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди