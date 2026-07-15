Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кибержиноятчиликка қарши ўтказилаётган тезкор-профилактик тадбирларнинг иккинчи босқичи доирасида 662 та аввал содир этилган IT соҳасидаги жиноят фош этилди, деб хабар беради Tashkent Today.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳисобот даврида кибержиноятчилар ва ноқонуний майнинг билан шуғулланган шахслар фаолиятини тўхтатган. Тадбирлар рақамли хавфсизликни таъминлаш ҳамда фуқароларга етказилган зарарни қоплашга қаратилган.
Маълум қилинишича, текширувлар давомида 135 та янги кибержиноят ҳолати ва 3 та ноқонуний майнинг факти аниқланган.
Жабрланган фуқароларга 3 млрд 864,3 млн сўм қайтарилган. Киберхавфсизлик бўйича тадбирлар республика миқёсидаги дастур доирасида давом эттирилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…