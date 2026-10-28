Диққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқда

·40·Жамият
Диққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқда

Ижтимоий тармоқларда, хусусан, Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқда. Кибержиноятчилар фойдаланувчиларга телефон клавиатурасига янгиланган ўзбек алифбосини қўшиб беришни ваъда қилувчи ҳаволалар ва АПК файлларни юбормоқда.

Бундай файлларни ўрнатиш хавфли бўлиши мумкин. Шу сабабли номаълум манбалардан юборилган ҳаволаларга кирмаслик ва APK файлларни юклаб олмаслик тавсия этилади.

Эслатиб ўтамиз, телефон клавиатурасининг тили ва тартиби одатда қурилма созламалари ёки клавиатура иловасининг ўз созламалари орқали ўзгартирилади. Шу боис янги ўзбекча клавиатурани ўрнатиш баҳонасида юборилган шубҳали файлларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш лозим.

Агар сизга шундай хабар келган бўлса, файлни очманг ва уни бошқаларга ҳам юборманг.

КибержиноятчиликФирибгарликТелеграмАхборот хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Огоҳ бўлинг: Ўзбек алифбосидаги ўзгаришлар сабаб фирибгарлар "янги тузоқ" қўймоқда...Огоҳ бўлинг: Ўзбек алифбосидаги ўзгаришлар сабаб фирибгарлар "янги тузоқ" қўймоқда...Кеча 21:21Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилди15 июл 12:13Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди 15 июн 00:30Эможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталадиЭможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталади12 июл 22:59Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...9 июн 13:26Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Бугун 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди