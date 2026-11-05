Тошкентда 23 нафар чет элликдан иборат ноқонуний гуруҳ фош этилди (видео)

·0·Жамият
Тошкентда 23 нафар чет элликдан иборат ноқонуний гуруҳ фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида киберхавфсизлик ходимлари томонидан ўтказилган махсус операция давомида ноқонуний фаолият билан шуғулланган 23 нафар чет эл фуқароси қўлга олинди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари яширин «офис»дан 80 та уяли алоқа воситаси, 21 та ноутбук, 6 та Wi-Fi роутер ва 22 та хорижий паспортни ашёвий далил сифатида олиб қўйди.

Тошкент шаҳрида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан навбатдаги йирик тезкор тадбир муваффақиятли амалга оширилди. Пойтахтдаги кўп қаватли хонадонларнинг бирида ноқонуний фаолият билан шуғулланиб келган 23 нафар чет эл фуқаросидан иборат уюшган гуруҳ киберхавфсизлик ходимлари томонидан қўлга олинди.

Мазкур махсус операция Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Кибержиноятларга қарши курашиш бошқармаси ходимлари томонидан ўтказилган бўлиб, яширин «офис» фаолиятига тўлиқ чек қўйилди.

Тинтув ва ашёвий далиллар: 80 та телефон ва махсус қурилмалар

Тезкор гуруҳ томонидан мазкур хонадон кўздан кечирилганда, замонавий кибержиноятчилик инфратузилмасига хос бўлган кўплаб рақамли далиллар аниқланди ва процессуал тартибда расмийлаштириб олинди:

  • 80 та уяли алоқа воситаси;

  • 21 та ноутбук ва компьютер техникаси;

  • 6 та Wi-Fi роутер (интернет тармоғи қурилмалари);

  • 22 та хорижий паспорт.

Лицензиясиз крипто-савдо ва юзлаб миллионлик айланма

Дастлабки суриштирувлар гуруҳнинг молиявий схемалари ва ноқонуний онлайн фаолиятини ошкор қилди:

  • Крипто-активлар айланмаси: Гуруҳ аъзоларидан 3 нафари тегишли лицензия ва рухсатномасиз халқаро интернет крипто-биржаларида фаол крипто-активлар савдосини олиб борган;

  • Маблағ миқдори: Аниқланишича, уларнинг ноқонуний крипто-айланмаси 27 910,21 USDT (тахминан 329,6 миллион сўм)ни ташкил этган.

Жиноят иши қўзғатилди: Тергов давом этмоқда

Ҳолат юзасидан мазкур шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси 2-қисми (Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш)нинг тегишли бандлари билан жиноят иши қўзғатилди.

Ҳозирда ушбу хорижий фуқароларнинг республика ҳудудида ва ундан ташқарида бошқа молиявий фирибгарликларга алоқадорлигини аниқлаш юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари қизғин давом этмоқда.

Тошкент шаҳар ИИББКибержиноятчиликКрипто-активларЖиноят кодекси 278-8-модда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиТўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиКеча 18:55Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилдиТошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди3 ноябр 12:16“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди2 ноябр 10:17Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди1 ноябр 23:42Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Диққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқдаДиққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқда28 октябр 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади