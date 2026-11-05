Тошкентда 23 нафар чет элликдан иборат ноқонуний гуруҳ фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида киберхавфсизлик ходимлари томонидан ўтказилган махсус операция давомида ноқонуний фаолият билан шуғулланган 23 нафар чет эл фуқароси қўлга олинди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари яширин «офис»дан 80 та уяли алоқа воситаси, 21 та ноутбук, 6 та Wi-Fi роутер ва 22 та хорижий паспортни ашёвий далил сифатида олиб қўйди.
Тошкент шаҳрида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан навбатдаги йирик тезкор тадбир муваффақиятли амалга оширилди. Пойтахтдаги кўп қаватли хонадонларнинг бирида ноқонуний фаолият билан шуғулланиб келган 23 нафар чет эл фуқаросидан иборат уюшган гуруҳ киберхавфсизлик ходимлари томонидан қўлга олинди.
Мазкур махсус операция Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Кибержиноятларга қарши курашиш бошқармаси ходимлари томонидан ўтказилган бўлиб, яширин «офис» фаолиятига тўлиқ чек қўйилди.
Тинтув ва ашёвий далиллар: 80 та телефон ва махсус қурилмалар
Тезкор гуруҳ томонидан мазкур хонадон кўздан кечирилганда, замонавий кибержиноятчилик инфратузилмасига хос бўлган кўплаб рақамли далиллар аниқланди ва процессуал тартибда расмийлаштириб олинди:
80 та уяли алоқа воситаси;
21 та ноутбук ва компьютер техникаси;
6 та Wi-Fi роутер (интернет тармоғи қурилмалари);
22 та хорижий паспорт.
Лицензиясиз крипто-савдо ва юзлаб миллионлик айланма
Дастлабки суриштирувлар гуруҳнинг молиявий схемалари ва ноқонуний онлайн фаолиятини ошкор қилди:
Крипто-активлар айланмаси: Гуруҳ аъзоларидан 3 нафари тегишли лицензия ва рухсатномасиз халқаро интернет крипто-биржаларида фаол крипто-активлар савдосини олиб борган;
Маблағ миқдори: Аниқланишича, уларнинг ноқонуний крипто-айланмаси 27 910,21 USDT (тахминан 329,6 миллион сўм)ни ташкил этган.
Жиноят иши қўзғатилди: Тергов давом этмоқда
Ҳолат юзасидан мазкур шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси 2-қисми (Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш)нинг тегишли бандлари билан жиноят иши қўзғатилди.
Ҳозирда ушбу хорижий фуқароларнинг республика ҳудудида ва ундан ташқарида бошқа молиявий фирибгарликларга алоқадорлигини аниқлаш юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари қизғин давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…