Ўзбекистонда кибержиноятчилик ва одам савдосига қарши кураш кучайтирилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президентнинг 10 ноябрда имзоланган ПФ-242-сон фармони билан 2027–2031 йилларга мўлжалланган 7 та миллий дастур ва чора-тадбирлар режаси тасдиқланди.
- Ички ишлар вазирлиги ва банклар ҳамкорлигида кибержиноятларга қарши 24/7 режимида ишловчи махсус марказ ташкил этилиб, у фирибгарлик ҳолатларида пул ҳаракатларини тезкор кузатиш ва чора кўриш механизмини йўлга қўяди.
Мамлакатда хавфсизликни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ҳамда аҳолининг ҳуқуқий ҳимоясини янада кучайтиришга қаратилган муҳим ҳужжат қабул қилинди. Президентнинг 10 ноябрда имзоланган ПФ-242-сон фармони билан 2027–2031 йилларга мўлжалланган 7 та миллий дастур ва чора-тадбирлар режаси тасдиқланди.
24/7 ишловчи марказ ва кибермакондаги назорат
Фармонга мувофиқ, 2026 йил декабрга қадар махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқилади. Унга кўра, Ички ишлар вазирлиги ва банклар иштирокида 24/7 режимида узлуксиз ишловчи махсус марказ ташкил этилади.
Мазкур марказ кибермаконда содир этилаётган фирибгарлик ёки ўғрилик ҳаракатлари ҳақида хабар келиши биланоқ, пул ҳаракатларини тезкор кузатиш ва зудлик билан чора кўриш механизмини ишга туширади.
Янги чора-тадбирлар йўналиши
Асосий вазифалар ва механизмлар
Кибержиноятларга қарши кураш
ИИВ ва банклар ҳамкорлигида 24/7 ишловчи тезкор марказ ташкил этиш
Одам савдоси жабрланувчиларга ёрдам
Расмий идентификацияни кутмасдан, дарҳол хавфсиз жой ва тиббий ёрдам кўрсатиш
Масъул идоралар
ИИВ, ДХХ, Бош прокуратура, Рақамли технологиялар вазирлиги ва комиссиялар
Ҳуқуқий тарғибот
Мактабларда 1-синфдан 11-синфгача ҳуқуқий саводхонлик дастурини жорий этиш
Одам савдосидан жабрланганларга тезкор ёрдам кўрсатиш
Ҳужжатда одам савдосидан жабр кўрган шахсларга нисбатан муносабатларни тубдан такомиллаштириш белгиланган. Жумладан:
Жабрланган шахс ёрдам олиш учун якуний идентификация ёки шахсий режа тасдиқланишини кутиб қолишининг олди олинади.
Уни аниқлаган масъул шахс зиммасига ўша заҳоти хавфсиз жой, тиббий ёрдам ва таржимон билан таъминлаш мажбурияти юкланади.
Кўрсатиладиган ёрдамнинг ўз вақтида ва манзилли етиб боришини назорат қилиш механизмлари янада кучайтирилади.
Мазкур вазифаларнинг ўз вақтида ва самарали ижро этилиши учун ИИВ, Давлат хавфсизлик хизмати, Бош прокуратура ҳамда Рақамли технологиялар вазирлиги масъул этиб белгиланди.
Мактабларда ҳуқуқий саводхонлик дастури
Шунингдек, мазкур фармон доирасида мамлакатдаги барча умумтаълим мактабларида ҳуқуқий саводхонлик дастури жорий этилиши режалаштирилган. Унга кўра, 1-синфдан бошлаб 11-синфгача ўқувчиларга ҳуқуқий тарғибот ишлари олиб борилиб, вазиятли масалалар, ҳуқуқлар бузилганда кимга ва қандай мурожаат қилиш кераклиги амалий машқлар орқали ўргатилади.
Сизнингча, мактаблардан бошлаб ҳуқуқий саводхонликни ўргатиш ва кибержиноятларга қарши 24/7 марказларнинг ташкил этилиши жиноятчиликни камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…