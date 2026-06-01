Даврон Kaбулов хонадонида икки қувонч бир кунда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли блогер ва бошловчи Даврон Kaбуловнинг хонадонида қувончли кунлар давом этмоқда. Санъаткор яқинлари билан бирга онасининг таваллуд айёмини ҳамда турмуш қурганига 10 йил тўлганини нишонлади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳаларда байрамона муҳит, самимий табриклар ва оила аъзоларининг бир жойга жам бўлганини кўриш мумкин. Айниқса, Даврон Kaбулов учун бу сана икки ҳисса аҳамиятли бўлгани мухлислар эътиборини тортди.
…