Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

·338·Маданият
Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Тан олиш керак, катта бўлиб қолган бўлсак-да, мультфильм томоша қилишга бўлган қизиқишимиз ҳали ҳам сақланиб қолган. Қувонарлиси, замонавий аниматорлар мунтазам равишда янги лойиҳаларни тақдим этиб келмоқда. Уларнинг аксарияти сифат жиҳатидан болалигимизда севиб кўрган мультфильмлардан қолишмайди. Бироқ энг мукаммал кўринган анимацион асарларда ҳам айрим эътибордан четда қолган хатолар учраб туради.

«Маша ва айиқ»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

«Биринчи учрашув» қисмида Айиқ Машани уйидан чиқариб юборганидан кейин ёпилган эшикда оғир лўкидон ва йирик михлар кўриниб туради. Аммо орадан бир неча сония ўтиб, эшик ичкари томон очилганда унинг юзаси мутлақо силлиқ ҳолатга келиб қолади.

«Уч мушук»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

«Мусиқий табрикнома» эпизодида мушуклар оиласи биргаликда дўконга йўл олади. Уларга Рождество арчаси акс этган открытка ёқиб қолади ва унга яқин турган Коржик уни сотиб олмоқчи бўлади. Бироқ кейинги кадрларда арчадаги безаклар ғайритабиий тарзда йўқолиб қолади, фон ранги эса яшилдан ёрқин сариқ тусга киради.

«Шаҳзода Иван ва бўз бўри»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Василиса Иваннинг олдига келган саҳнада қаҳрамонлар орасидаги бўшлиқда бир табақали эшик кўринади. Кейинги кадрда улар қучоқлашганда эса шу эшик тушунтириб бўлмайдиган тарзда икки табақали эшикка айланиб қолади.

«Уч баҳодир денгиз ортида»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Княз Владимир ва Юлий суҳбати вақтида орқа фонда контрфорс аниқ кўринади. Бир неча сониядан кейин Пўстдумба арава билан залга кирганда эса расмлар орасидаги девор бирдан текис ҳолатга келиб қолади.

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Бундан ташқари, Алёша Поповичнинг кўйлак ёқасидаги нақшлар ҳам ўзгариб кетади. Аввалига қизил рангда бўлган элементлар кейинроқ тўқ сариқ тусга киради. Табиийки, қаҳрамон шу қисқа вақт ичида кийимини алмаштириб улгурмаган.

«Қувноқ дўмбоқчалар»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Машҳур анимацион сериалнинг турли қисмларида ҳам кўзга ташланадиган хатолар бор. Масалан, «Скамейка» эпизодида Қуёнвой ўриндиқдан узоқлашиши билан ундаги «Бўялган» ёзуви бир зумда йўқолиб қолади.

Яна бир саҳнада олов устида турган қорайган чойнак қисқа фурсатда мутлақо тоза кўринишга келади. Шунингдек, Қарғавойнинг пайпоғи ҳам бир сония ичида рангини ўзгартиради: қизил чизиқлар тўқ сариққа айланади, пайпоқнинг ўзи эса яшил эмас, сарғиш тус олади.

«Мурватчалар: Катта сир»

Машҳур мультфильмларда кўпчилик пайқамаган ғайриоддий хатолар(фото)

Мурватчалар диванда ўтириб телевизор томоша қилаётган пайтда Симканинг орқасида жойлашган тахтага диққат қилинса, у катта планда тўсатдан бошқа ҳолатга ўтиб қолганини кўриш мумкин. Шунингдек, ёрқин пушти элемент ҳам тахтанинг энг юқори қисмида пайдо бўлади.

Кўриниб турибдики, ҳатто машҳур ва катта меҳнат билан яратилган замонавий мультфильмларда ҳам майда хатолар учраб туради. Аммо айнан шундай деталлар томошабинларни янада синчков бўлишга ундайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)