Озодбек Назарбеков ўзбек футболи ҳақида қандай фикр билдирди?

·1.9K·Маданият
Озодбек Назарбеков ўзбек футболи ҳақида қандай фикр билдирди?

Таниқли бошловчи ва блогер Отабек Маҳкамов томонидан олинган қисқа интервью давомида Маданият вазири Озодбек Назарбековга ўзбек футболи ҳақида қизиқарли савол йўлланди.

— Ўзбек футболи бу... яъни бир сўз ёки бир ибора билан таъриф беринг, — деди Отабек Маҳкамов.

Бу саволга Озодбек Назарбеков қисқа ва лўнда жавоб қайтарди:

— Ўзбек футболи — бу келажак.

Суҳбат давомида Отабек Маҳкамов ҳозирда ўзбек футболига бағишланган ҳужжатли фильм устида иш олиб бораётганини ҳам маълум қилди.

— Биз айни пайтда ўзбек футболи билан боғлиқ ҳужжатли фильм тайёрлаяпмиз. Ушбу фильм сизга манзур бўлади деган умиддамиз, — деди у.

Шундан сўнг Озодбек Назарбеков Отабек Маҳкамов фаолияти ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди.

— Бу инсоннинг Ўзбекистонга қўшаётган ҳиссаси катта. Мамлакатимиз ва халқимиз учун муҳим бўлган маълумотларни юқори савияда тақдим этаётган блогер дўст сифатида ҳурмат қиламан. Мен ҳам Отабекнинг видеоларини қизиқиш билан кузатиб бораман. Агар бирор лойиҳангизда менинг ёрдамим керак бўлса, албатта кўмак беришга тайёрман, — деди вазир.

Бунга жавобан Отабек Маҳкамов ҳам самимий муносабат билдирди.

— Сиз менга катта ёрдамни аллақачон бериб бўлгансиз. Хусусан, «Сарсон» қўшиғингизнинг клипида иштирок этишим мен учун жуда катта ёрдам бўлган. Ҳатто бунинг фойдасини ҳозиргача кўряпман, — деди у.

Суҳбат якунида Озодбек Назарбеков мазкур клип ҳақида ҳам ўз фикрини билдирди.

— Албатта, мен учун сизнинг энг яхши ижро этган ролингиз айнан шу бўлган. Ҳатто бошқа ролларингиз орасида ҳам энг муваффақиятлиси деб ҳисоблайман, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)