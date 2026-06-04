Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли хонанда ва актёр Улуғбек Қодиров мухлислари учун навбатдаги мусиқий янгилигини тақдим этди. Санъаткор бу гал қозоқ тилида ижро этилган янги рақсбоп таронаси билан тингловчилар эътиборини ўзига қаратмоқда.
Янги қўшиқда замонавий мусиқа услуби миллий оҳанглар билан уйғунлаштирилган бўлиб, унда шўх кайфият ва ҳаракатга чорловчи ритмлар устунлик қилади. Қўшиқ қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди.
…