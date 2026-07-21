ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)

·57·Спорт
ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)

ФИФА ЖЧ–2026 финалида ғалаба қозонган Испания терма жамоаси нафақат олтин кубокни қўлга киритди, балки футбол тарихида илк бор тақдим этилган махсус чемпионлик узуклари билан ҳам тақдирланди.

Маълум қилинишича, ушбу лойиҳа доирасида жами 2026 та чемпионлик узуги тайёрланган. Уларнинг 30 таси Испания терма жамоаси футболчилари ва мураббийлар штабига топширилган бўлса, қолган 1996 та узук расмий лицензияланган коллекция маҳсулоти сифатида мухлислар учун сотувга чиқарилади.

Мазкур ташаббус ФИФА тарихида мутлақо янги анъана бўлиб, бунгача жаҳон чемпионларига фақат кубок ва медаллар топширилган эди. Эндиликда чемпионлик узуги ҳам жаҳон чемпионлари учун энг нуфузли рамзлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу янгилик футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқдиЛионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқдиБугун, 14:12Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди