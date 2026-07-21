ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)
ФИФА ЖЧ–2026 финалида ғалаба қозонган Испания терма жамоаси нафақат олтин кубокни қўлга киритди, балки футбол тарихида илк бор тақдим этилган махсус чемпионлик узуклари билан ҳам тақдирланди.
Маълум қилинишича, ушбу лойиҳа доирасида жами 2026 та чемпионлик узуги тайёрланган. Уларнинг 30 таси Испания терма жамоаси футболчилари ва мураббийлар штабига топширилган бўлса, қолган 1996 та узук расмий лицензияланган коллекция маҳсулоти сифатида мухлислар учун сотувга чиқарилади.
Мазкур ташаббус ФИФА тарихида мутлақо янги анъана бўлиб, бунгача жаҳон чемпионларига фақат кубок ва медаллар топширилган эди. Эндиликда чемпионлик узуги ҳам жаҳон чемпионлари учун энг нуфузли рамзлардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу янгилик футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…