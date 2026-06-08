Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)

·201·Маданият
Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)

Озода Нурсаидова ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига муҳим мурожаат йўллади. Хонанда сўнгги пайтларда унинг номидан сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган ёлғон видеолар тарқалаётганини маълум қилди.

Санъаткорнинг айтишича, айнан шу сабаб унга жуда кўп қўнғироқлар келиб тушмоқда. Айримлар уни турли кўз дорилари ёки уй-жой лойиҳаларини реклама қилганликда айбламоқда. Бироқ хонанда бундай рекламалар билан умуман шуғулланмаслигини қатъий таъкидлади.

“Сунъий интеллектда тайёрланган видеоларга ишонманглар. Мен деярли реклама қилмайман, фақат жуда кам ҳолатларда — ўзим ишонган маҳсулот бўлса, шунда ҳам расмий саҳифам орқали эълон қиламан,” — дея изоҳ берди у.

Шунингдек, Озода Нурсаидова юртдошларимиз айнан шу каби ёлғон рекламаларга алданиб қолаётганини афсус билан қайд этди. У бундай фирибгарликларда ўз номидан фойдаланилаётганидан норози эканини билдириб, одамларни эҳтиёткор бўлишга чақирди.

“Кимнингдир жиноятига шерик бўлишни хоҳламайман. Агар мен бирор реклама қилсам, албатта уни Instagram саҳифамга жойлайман. Агар у ерда йўқ бўлса, демак мен реклама қилмаганман,” — деди хонанда.

Хонанда якунда барчани огоҳликка чақириб, пул ва ёлғон ваъдаларга алданмасликни тавсия этди.

Озода НурсаидоваInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаФаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаБугун, 15:31Гулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиГулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиБугун, 15:25Каниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКаниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиБугун, 14:25Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиБугун, 14:03Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Бугун, 11:55Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаАмир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаБугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди