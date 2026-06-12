Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Севинч Исмоилова бугун соат 19:00 да “Автобус” номли янги қўшиғини премьера қилди. Янги тарона қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда фаол муҳокама қилинмоқда.
Қўшиқ сюжети тасодифий бошланган севги ҳикоясига бағишланган бўлиб, унда икки инсоннинг айнан автобусда учрашиб, ҳис-туйғулари шакллана бошлагани тасвирланади. Оддий ҳаётий вазият асосида яратилган бу тарона ўзининг самимийлиги билан ажралиб туради.
Тингловчилар қўшиқни илиқ кутиб олиб, изоҳларда ижобий фикрларини қолдиришмоқда. Кўпчилик унинг мазмуни ва оҳангини юқори баҳолаб, хонандага кейинги ижодларида ҳам омад тилашмоқда.
…