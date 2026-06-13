Ёш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров интервьюларидан бирида футболга бўлган муносабати ҳақида гапирди. Ундан қайси жамоага мухлислик қилиши сўралганда, шахматчи ўзига хос жавоб қайтарди.
“Фақат Ўзбекистонга мухлислик қиламан. Месси Париждан Европа футболига чиққандан кейин энди мухлислик қилмайман”, — деди Жавоҳир Синдоров.
Шунингдек, у Ўзбекистон терма жамоаси ўйинларини имкон қадар кузатиб боришини ҳам таъкидлади.
“Ўзим бораман Ўзбекистонга мухлислик қилгани”, — дея қўшимча қилди гроссмейстер.
Синдоровнинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Кўпчилик унинг миллий жамоага бўлган садоқатини олқишламоқда.
…