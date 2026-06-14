Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган факт

·0·Маданият
Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган факт

Таниқли хонанда Умидахон Ҳожиева “Менинг ошхонам” дастуридаги интервюсида оилавий ҳаёти, ўзаро ҳурмат ва муносабатлар ҳақида самимий фикрлари билан ўртоқлашди.

Суҳбат давомида хонандага турмуш ўртоғи ҳам продюсер бўла туриб, нега айнан унинг продюсери эмаслиги ҳақида савол берилди. Умидахон бу саволга кулиб жавоб берди:

“Ҳамма шу саволни беради. Билмадим, бизда шунақа ва бизга шу қулай. Улар ҳам санъат соҳасидалар, ҳозирда Нилуфар Усмонованинг менежери, администратори ва продюсери сифатида фаолият юритадилар. Иш вақтида тасодифан учрашиб қолсак ҳам, гўё бир-биримизни танимагандек бўламиз. Мен уларни иш пайтида умуман безовта қилмайман. Аммо баъзан ўзлари қўнғироқ қилиб, 'қаердасан, тез уйга кел', дейдилар”, — деди хонанда.

To'y surati va baxtli oilaning farzandlari bilan tushgan jamlanma rasmi.

Шунингдек, у турмуш ўртоғининг феъл-атвори ҳақида ҳам очиқ гапирди:

“Одамлар хоҳ ишонишсин, хоҳ ишонишмасин, турмуш ўртоғим жуда жиддий ва қаттиққўл инсонлар. Изоҳларда ҳам кўпчилик 'сиз қувноқсиз, меҳрибонсиз, мос эмассизлар', деб ёзади. Аслида эса улар жуда яхши инсонлар, лекин ҳақиқатдан ҳам тартиб-интизомни яхши кўрадилар ва ҳамма нарсани назоратда ушлайдилар”, — дея қўшимча қилди Умидахон.

Мазкур интервю ижтимоий тармоқларда қизиқиш билан қарши олиниб, турли фикр ва муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Бугун, 11:48Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиМухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиБугун, 11:19«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?Бугун, 10:54Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Бугун, 10:30Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?Бугун, 10:29“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)Бугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди