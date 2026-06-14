Райҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоу

·19·Маданият
Райҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоу

Ўзбек шоу-бизнесининг ёрқин юлдузи Райҳон Ғаниеванинг ташрифи шаҳарда ҳақиқий мусиқий байрамга айланди. У янги “Бобур” аренасининг тантанали очилиш маросимида саҳнага чиқиб, минглаб мухлисларга унутилмас кайфият улашди.

Айнан шу муҳташам мажмуанинг илк йирик концерт дастури Райҳоннинг жўшқин чиқиши билан бошланди. Хонанда кеча давомида ўзининг йиллар давомида хит-парадлардан тушмаган энг сара қўшиқларини жонли ижрода тақдим этди.

Концерт муҳити жуда қайноқ ва шиддатли кечди. Замонавий ёруғлик шоуси ва кучли акустика остида янграган ҳар бир таронага стадиондаги мухлислар бир овоздан жўр бўлишди. Хонанда билан аудитория ўртасидаги самимий мулоқот ва кучли энергия уйғунлиги кечага алоҳида жозиба бағишлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиФеруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиБугун, 13:15 Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган факт Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган фактБугун, 12:46Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Бугун, 11:48Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиМухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиБугун, 11:19«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?Бугун, 10:54Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Бугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди