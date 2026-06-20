Ҳабиб Нурмагомедов жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилишини очиқ айтди
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Журналистлар билан суҳбатда Ҳабиб Нурмагомедовдан 2026 йилги жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилиши сўралди.
Спортчи бу саволга жавобан Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашини маълум қилди.
Ҳабибнинг айтишича, Ўзбекистон яхши салоҳиятга эга ва жаҳон чемпионатида плей-офф босқичи учун курашишга қодир.
У миллий жамоамиз ҳеч бўлмаганда гуруҳдан чиқиб, турнирдаги юришини давом эттиришига умид билдирди.
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