Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)

·120·Маданият
Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)
Қисқача

Зебо Раҳимова Умид Ешонқулов билан ижод бошлаганидан бери даромадни доимо тенг, 50/50 тамойили асосида тақсимлаб келганини айтди. Улар пул масаласида шу пайтгача бирор марта ҳам тортишмаган ва дастлаб даромадлари катта бўлмаса-да, келишувга қатъий амал қилишган. Биринчи марта 15 минг доллар топганида, Умид Ешонқуловга Жентра автомобили олиб беришган. Oraдан икки ой ўтиб еса 40 минг долларлик Kia Sportage харид қилишган.

Актриса ва блогер Зебо Раҳимова “Интервю ТВ” каналига берган суҳбатида ҳамкасби Умид Эшонқулов билан ижодий ҳамкорлиги, даромадни қандай тақсимлашлари ва биргаликда эришган натижалари ҳақида гапирди.

Зебо Раҳимованинг айтишича, улар ижодни бирга бошлаганидан буён топилган даромадни доимо тенг — “50/50” тамойили асосида бўлиб келишган. Актриса шу пайтгача пул масаласида Умид Эшонқулов билан бирор марта ҳам тортишмаганини таъкидлади.

“Умид ака билан ижодни бошлаганимиздан бери ҳамма нарса 50/50 бўлган. Ишонасизми, шу пайтгача пулни деб бир марта ҳам талашмаганмиз. Иккаламизнинг ҳам кўзимиз тўқ, Худога шукур”, — деди Зебо Раҳимова.

Унинг сўзларига кўра, дастлаб топаётган даромадлари катта бўлмаган. Шунга қарамай, улар ўртадаги келишувга қатъий амал қилган ва ҳеч ким ўзини бошқасидан кўпроқ меҳнат қилаётганини даъво қилмаган.

Актриса ҳамкорликдаги илк катта харидларидан бирини ҳам эслаб ўтди. Унинг айтишича, улар биринчи бўлиб 15 минг доллар даромад топганида, бу пулга Умид Эшонқуловга Jentra автомобилини олишган. Бунга сабаб эса Умид Эшонқуловнинг ҳайдовчилик гувоҳномаси борлиги, Зебо Раҳимованинг эса ўша пайтда машина бошқариш ҳуқуқига эга эмаслиги бўлган.

“Пул менда йиғиларди. Умид ака 'Қанча пул бўлди?' деб сўрардилар. Мен айтардим, улар эса 'Бўлди' дердилар. Кейин машина олиш ҳақида ўйладик. Мен 'Умид ака, олайлик, сизга бўлади', дедим. Менинг эса правам йўқ эди”, — дея воқеани эслади актриса.

Зебо Раҳимованинг таъкидлашича, кейинчалик Умид Эшонқулов унга ҳам яхши автомобил олиб беришни истаган. Орадан икки ой ўтиб, улар 40 минг долларлик Kia Sportage харид қилишган. Актриса бу маблағни ҳам ўзаро тенг тақсимлаб, қисқа муддатда йиғишга муваффақ бўлганини айтди.

Унинг фикрича, бундай натижага ўзаро ишонч, келишувга амал қилиш орқали эришилган. Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ҳамкорлигини айнан шу жиҳатлари билан қадрлашини билдириб ўтди.

Зебо РаҳимоваУмид ЭшонқуловИнтервью ТВЖентраКиа Спортейж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)Бугун, 14:17Саида Раметованинг онаси вафот этдиСаида Раметованинг онаси вафот этдиБугун, 13:50Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиХонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиБугун, 13:41Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиБугун, 04:53BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиBTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиБугун, 04:327000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилди7000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида