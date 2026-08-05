Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилди

·18·Маданият
Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилди
Қисқача

Ариана Гранде жаҳон гастрол сафари якунланганидан сўнг ижодий фаолиятида вақтинча танаффус қилади. Унинг ушбу тур доирасидаги сўнгги консерти 1 сентябр куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан кейин хонанда бир муддат саҳна кўринишлари, оммавий тадбирлар ва бошқа лойиҳаларда иштирок етмайди.

Хонанда Ариана Гранде яқин вақт ичида ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилди. Маълум қилинишича, у жаҳон гастрол сафари якунланганидан кейин оммавий тадбирлар ва иш жараёнидан вақтинча четлашади.

Хонанданинг ушбу тур доирасидаги сўнгги концерти 1 сентябрь куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг Ариана бир муддат саҳна кўринишлари ва бошқа лойиҳаларда иштирок этмайди.

Сўнгги ҳафталарда хонанданинг кескин вазн йўқотгани ижтимоий тармоқларда турли муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Бироқ унинг вакиллари ва яқин манбалар бу ҳолат ҳақидаги тахминларни рад этди.

Уларнинг билдиришича, Ариана Гранде узоқ ва машаққатли гастрол сафари ортидан оддий дам олишни режалаштирмоқда.

Ариана ГрандеЛондон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)Бугун, 14:17Саида Раметованинг онаси вафот этдиСаида Раметованинг онаси вафот этдиБугун, 13:50Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Бугун, 13:29Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиБугун, 04:53BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиBTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиБугун, 04:327000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилди7000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида