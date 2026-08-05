Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилди
Ариана Гранде жаҳон гастрол сафари якунланганидан сўнг ижодий фаолиятида вақтинча танаффус қилади. Унинг ушбу тур доирасидаги сўнгги консерти 1 сентябр куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан кейин хонанда бир муддат саҳна кўринишлари, оммавий тадбирлар ва бошқа лойиҳаларда иштирок етмайди.
Хонанда Ариана Гранде яқин вақт ичида ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилди. Маълум қилинишича, у жаҳон гастрол сафари якунланганидан кейин оммавий тадбирлар ва иш жараёнидан вақтинча четлашади.
Хонанданинг ушбу тур доирасидаги сўнгги концерти 1 сентябрь куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг Ариана бир муддат саҳна кўринишлари ва бошқа лойиҳаларда иштирок этмайди.
Сўнгги ҳафталарда хонанданинг кескин вазн йўқотгани ижтимоий тармоқларда турли муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Бироқ унинг вакиллари ва яқин манбалар бу ҳолат ҳақидаги тахминларни рад этди.
Уларнинг билдиришича, Ариана Гранде узоқ ва машаққатли гастрол сафари ортидан оддий дам олишни режалаштирмоқда.
…