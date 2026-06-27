Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошлади

·0·Маданият
Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошлади

АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида “Гарри Поттер ва сеҳргарлар тоши” фильмининг 25 йиллиги муносабати билан мутлақо янги форматдаги 360 даражали кинотеатр ўз эшикларини томошабинлар учун очди. Лойиҳа Warner Bros. ва Cosm компаниялари ҳамкорлигида амалга оширилди.

Янги кинотеатрнинг асосий ўзига хослиги — диаметри 26 метр бўлган улкан 12К аниқликдаги гумбазсимон экрандир. Ушбу технология томошабинларга фильм воқеалари ичида юргандек таассурот уйғотади. Тасвирлар нафақат қаршида, балки тепа ва ён томонларда ҳам акс этиб, тўлиқ иммерсив муҳит ҳосил қилади.

Айниқса, минглаб мактублар учиб келадиган машҳур саҳна махсус визуал эффектлар билан намойиш этилиб, томошабинларда воқеалар марказида тургандек таассурот уйғотади.

Ташриф буюрувчилар учун фильм мавзусига мос махсус таом ва ичимликлар ҳам тайёрланган. Жумладан, афсонавий “Шоколадли қурбақалар” ҳамда Хогвартс факультетлари услубида безатилган коктейллар таклиф этилмоқда.

Маълумотларга кўра, ушбу ноёб кино тажрибаси учун чипталар нархи ўриндиқ жойлашувига қараб 46 доллардан 80 долларгача этиб белгиланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиРайҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиБугун, 13:01Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиМаданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиБугун, 03:56Кун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиКун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиБугун, 03:44Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаСанъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаБугун, 03:38Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!Кеча, 22:43Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаЖеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаКеча, 20:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...