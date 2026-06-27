Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошлади
АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида “Гарри Поттер ва сеҳргарлар тоши” фильмининг 25 йиллиги муносабати билан мутлақо янги форматдаги 360 даражали кинотеатр ўз эшикларини томошабинлар учун очди. Лойиҳа Warner Bros. ва Cosm компаниялари ҳамкорлигида амалга оширилди.
Янги кинотеатрнинг асосий ўзига хослиги — диаметри 26 метр бўлган улкан 12К аниқликдаги гумбазсимон экрандир. Ушбу технология томошабинларга фильм воқеалари ичида юргандек таассурот уйғотади. Тасвирлар нафақат қаршида, балки тепа ва ён томонларда ҳам акс этиб, тўлиқ иммерсив муҳит ҳосил қилади.
Айниқса, минглаб мактублар учиб келадиган машҳур саҳна махсус визуал эффектлар билан намойиш этилиб, томошабинларда воқеалар марказида тургандек таассурот уйғотади.
Ташриф буюрувчилар учун фильм мавзусига мос махсус таом ва ичимликлар ҳам тайёрланган. Жумладан, афсонавий “Шоколадли қурбақалар” ҳамда Хогвартс факультетлари услубида безатилган коктейллар таклиф этилмоқда.
Маълумотларга кўра, ушбу ноёб кино тажрибаси учун чипталар нархи ўриндиқ жойлашувига қараб 46 доллардан 80 долларгача этиб белгиланган.
…