Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)

·215·Маданият
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Қисқача

Мадҳури Дикшит ва таниқли юрак-қон томир жарроҳи доктор Шрирам Нене 1999 йилда оила қурган ва бу йил турмуш қурганларига 27 йил тўлди. Улар икки нафар ўғилнинг ота-онаси бўлиб, илк бор АҚШда танишган. Шрирам Нене ўша пайтда Мадҳури Дикшитнинг машҳур актриса эканини билмаган, кейинчалик эса унинг филмларини бирин-кетин томоша қилган.

Болливуднинг машҳур актрисаси Мадҳури Дикшит турмуш ўртоғи, таниқли юрак-қон томир жарроҳи доктор Шрирам Нене билан 1999 йилда оила қурган. Улар бугунги кунда икки нафар ўғил фарзанднинг ота-онаси бўлиб, бу йил турмуш қурганларига 27 йил тўлди.

Қизиқ томони шундаки, жуфтлик илк бор АҚШда танишган. Ўша пайтда Шрирам Нене Мадҳури Дикшитнинг Ҳиндистоннинг энг машҳур актрисаларидан бири эканини умуман билмаган. Сабаби у тиббиёт соҳасидаги фаолияти туфайли доимо ўқиш ва иш билан банд бўлиб, деярли ҳинд фильмларини томоша қилмаган. Ҳатто ўша вақтда у билган ягона ҳинд актёри Амитабҳ Баччан бўлган.

Кейинчалик Мадҳури билан яқинлашгач, Шрирам Нене актрисанинг ижросидаги фильмларни бирин-кетин томоша қилиб чиққан. Ҳозирда уларнинг икки ўғли таълим ва касбий фаолияти сабаб АҚШда истиқомат қилади. Шрирам Нене ҳам узоқ йиллар Америкада яшаган бўлса-да, Мадҳури Дикшит Болливуддаги фаолиятини давом эттириш учун Ҳиндистонга қайтгач, турмуш ўртоғи ҳам у билан бирга Ҳиндистонда яшашни танлаган.

Бугунги кунда Мадҳури Дикшит ва Шрирам Нене Болливуддаги энг мустаҳкам ва ҳавас қилса арзигулик жуфтликлардан бири сифатида эътироф этилади.

Qora sari kiygan ayol va oq kostyum kiygan erkak yonma-yon turibdi.
Мадхури ДикшитШрирам НенеҲиндистонАҚШАмитабх Баччан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Бугун, 16:33Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Бугун, 05:25Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Кеча, 16:04Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Кеча, 14:1352 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)52 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:32Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”Кеча, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)