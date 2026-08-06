Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Мадҳури Дикшит ва таниқли юрак-қон томир жарроҳи доктор Шрирам Нене 1999 йилда оила қурган ва бу йил турмуш қурганларига 27 йил тўлди. Улар икки нафар ўғилнинг ота-онаси бўлиб, илк бор АҚШда танишган. Шрирам Нене ўша пайтда Мадҳури Дикшитнинг машҳур актриса эканини билмаган, кейинчалик эса унинг филмларини бирин-кетин томоша қилган.
Болливуднинг машҳур актрисаси Мадҳури Дикшит турмуш ўртоғи, таниқли юрак-қон томир жарроҳи доктор Шрирам Нене билан 1999 йилда оила қурган. Улар бугунги кунда икки нафар ўғил фарзанднинг ота-онаси бўлиб, бу йил турмуш қурганларига 27 йил тўлди.
Қизиқ томони шундаки, жуфтлик илк бор АҚШда танишган. Ўша пайтда Шрирам Нене Мадҳури Дикшитнинг Ҳиндистоннинг энг машҳур актрисаларидан бири эканини умуман билмаган. Сабаби у тиббиёт соҳасидаги фаолияти туфайли доимо ўқиш ва иш билан банд бўлиб, деярли ҳинд фильмларини томоша қилмаган. Ҳатто ўша вақтда у билган ягона ҳинд актёри Амитабҳ Баччан бўлган.
Кейинчалик Мадҳури билан яқинлашгач, Шрирам Нене актрисанинг ижросидаги фильмларни бирин-кетин томоша қилиб чиққан. Ҳозирда уларнинг икки ўғли таълим ва касбий фаолияти сабаб АҚШда истиқомат қилади. Шрирам Нене ҳам узоқ йиллар Америкада яшаган бўлса-да, Мадҳури Дикшит Болливуддаги фаолиятини давом эттириш учун Ҳиндистонга қайтгач, турмуш ўртоғи ҳам у билан бирга Ҳиндистонда яшашни танлаган.
Бугунги кунда Мадҳури Дикшит ва Шрирам Нене Болливуддаги энг мустаҳкам ва ҳавас қилса арзигулик жуфтликлардан бири сифатида эътироф этилади.
…