"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди

·0·Маданият
"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди

Сардор Раҳимхон янги интервьюсида санъатни тарк этганидан кейинги ҳаёти ва қарашларидаги ўзгаришлар ҳақида батафсил гапирди.

У 2019 йилда ижоддан кетган ва бу қароридан бир зум ҳам пушаймон бўлмаганини билдирди. Собиқ хонанданинг сўзларига кўра, кейинги йилларда унинг ҳаётга, бойликка ва инсонларга ёрдам беришга бўлган муносабати анча ўзгарган.

Санъатдан кетгач, у "Юрак амри" инсонпарварлик лойиҳасини ташкил этди. 2023 йил кузидан 2026 йил февралигача эса "Вақф" хайрия жамоат фондида раҳбар ўринбосари ҳамда хайрия ишлари бўйича директор вазифаларида ишлади.

Интервьюда Сардор Раҳимхондан саҳнага қайтиш эҳтимоли ҳақида ҳам сўралди. У бу масалага ўзининг бугунги ҳаётий мақсадлари ва танлаган йўлидан келиб чиқиб муносабат билдирди.

Суҳбатнинг яна бир қисми сунъий интеллект билан боғлиқ фирибгарликларга бағишланди. Унинг айтишича, айрим шахслар таниқли инсонларнинг овози ёки қиёфасини сохталаштириб, одамларни алдашга уринмоқда.

Сардор Раҳимхон бундай материаллар орқали пул сўраш, хайрияга чақириш ёки турли ваъдалар бериш ҳолатларига эҳтиёт бўлиш кераклигини таъкидлади. У ҳар қандай шубҳали хабарни расмий манбалар орқали текшириш зарурлигини айтди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиЭнн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 14:06Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Бугун, 13:30Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиҲомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиБугун, 11:53140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтдиБугун, 00:01Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Кеча, 22:34Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиДилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди