«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда
Америка телевидение академияси навбатдаги “Эмми” мукофотига номзодларни эълон қилди. Бу йилги рўйхатда кутилган фаворитлар билан бирга, айрим йирик сериаллар учун кутилмаган натижалар ҳам бор.
Энг кўп номинация олган лойиҳа тиббий драма бўлди. Тақдирлаш маросими 14 сентябрь куни Лос-Анжелесда ўтказилади.
“Питт касалхонаси” йилнинг асосий фаворитига айланди
Номинациялар сони бўйича “Питт касалхонаси” тиббий драмаси пешқадам бўлди.
Сериал жами 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда. Улар орасида энг муҳим йўналишлардан бири — “Энг яхши драматик сериал” номинацияси ҳам бор.
Бу натижа “Питт касалхонаси”ни бу йилги “Эмми”нинг асосий фаворитларидан бирига айлантирди.
“Ҳийлалар” ва “Бевалар кўрфази” ҳам кучли учликда
Иккинчи ўринни 24 та номинация билан “Ҳийлалар” сериали эгаллади.
Кучли учликни эса “Бевалар кўрфази” якунлади. У 19 та мукофот учун кураш олиб боради.
Шу тариқа, бу йилги “Эмми”да бир неча сериаллар ўртасида кескин рақобат кутилмоқда.
Николас Кейж лойиҳаси техник йўналишларда кўзга ташланди
Николас Кейж иштирокидаги “Ўргимчак-Нуар” сериали техник номинациялар бўйича 11 та йўналишда даъвогар бўлди.
Бу лойиҳа асосий актёрлик ёки драматик категориялардан кўра кўпроқ техник ижро, визуал ва ишлаб чиқариш жиҳатлари билан эътироф этилган.
“Жуда ғалати ишлар” учун кутилмаган натижа
Эътиборли жиҳати, “Жуда ғалати ишлар” сериали асосий номинациялар бўйича бирорта ҳам йўналишда номзодлар қаторидан жой олмади.
Одатда катта аудиторияга эга бўлган бундай лойиҳалар “Эмми” атрофида кўпроқ муҳокама қилинади. Бу сафар эса сериал асосий курашдан четда қолди.
Майкл Жей Фокс илк бор “Эмми” номинациясига эга бўлди
“Келажакка қайтиш” фильми юлдузи Майкл Жей Фокс ҳам алоҳида эътиборга тушди.
У “Терапия” сериалининг учинчи мавсумидаги эпизодик роли учун илк бор “Эмми” номинациясига сазовор бўлди.
Асосий актёрлик номинацияларида кимлар бор?
Драмадаги энг яхши эркак роли учун қуйидаги актёрлар курашади:
Ноа Уайли — “Питт касалхонаси”;
Стерлинг К. Браун — “Жаннат”;
Гэри Олдман — “Секин отлар”;
Марк Руффало — “Топшириқ”;
Руфус Сюэлл — “Дипломат аёл”.
“Энг яхши драматик сериал актрисаси” йўналишида эса Рей Сихорн, Зендея, Кери Рассел, Чейз Инфинити ва Кери Кун номзодлар қаторидан жой олди.
Энди барча эътибор 14 сентябрга қаратилган
“Эмми” тақдирлаш маросими 14 сентябрь куни Лос-Анжелесда бўлиб ўтади.
Номинациялар рўйхати эълон қилинди, энди асосий савол очиқ қолмоқда: “Питт касалхонаси” 25 номинацияни ҳақиқий ғалабаларга айлантира оладими ёки бу йилги кечада кутилмаган сериал олдинга чиқадими?
…