«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда

·0·Маданият
«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда

Америка телевидение академияси навбатдаги “Эмми” мукофотига номзодларни эълон қилди. Бу йилги рўйхатда кутилган фаворитлар билан бирга, айрим йирик сериаллар учун кутилмаган натижалар ҳам бор.

Энг кўп номинация олган лойиҳа тиббий драма бўлди. Тақдирлаш маросими 14 сентябрь куни Лос-Анжелесда ўтказилади.

“Питт касалхонаси” йилнинг асосий фаворитига айланди

Номинациялар сони бўйича “Питт касалхонаси” тиббий драмаси пешқадам бўлди.

Сериал жами 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда. Улар орасида энг муҳим йўналишлардан бири — “Энг яхши драматик сериал” номинацияси ҳам бор.

Бу натижа “Питт касалхонаси”ни бу йилги “Эмми”нинг асосий фаворитларидан бирига айлантирди.

“Ҳийлалар” ва “Бевалар кўрфази” ҳам кучли учликда

Иккинчи ўринни 24 та номинация билан “Ҳийлалар” сериали эгаллади.

Кучли учликни эса “Бевалар кўрфази” якунлади. У 19 та мукофот учун кураш олиб боради.

Шу тариқа, бу йилги “Эмми”да бир неча сериаллар ўртасида кескин рақобат кутилмоқда.

Николас Кейж лойиҳаси техник йўналишларда кўзга ташланди

Николас Кейж иштирокидаги “Ўргимчак-Нуар” сериали техник номинациялар бўйича 11 та йўналишда даъвогар бўлди.

Бу лойиҳа асосий актёрлик ёки драматик категориялардан кўра кўпроқ техник ижро, визуал ва ишлаб чиқариш жиҳатлари билан эътироф этилган.

“Жуда ғалати ишлар” учун кутилмаган натижа

Эътиборли жиҳати, “Жуда ғалати ишлар” сериали асосий номинациялар бўйича бирорта ҳам йўналишда номзодлар қаторидан жой олмади.

Одатда катта аудиторияга эга бўлган бундай лойиҳалар “Эмми” атрофида кўпроқ муҳокама қилинади. Бу сафар эса сериал асосий курашдан четда қолди.

Майкл Жей Фокс илк бор “Эмми” номинациясига эга бўлди

“Келажакка қайтиш” фильми юлдузи Майкл Жей Фокс ҳам алоҳида эътиборга тушди.

У “Терапия” сериалининг учинчи мавсумидаги эпизодик роли учун илк бор “Эмми” номинациясига сазовор бўлди.

Асосий актёрлик номинацияларида кимлар бор?

Драмадаги энг яхши эркак роли учун қуйидаги актёрлар курашади:

  • Ноа Уайли — “Питт касалхонаси”;

  • Стерлинг К. Браун — “Жаннат”;

  • Гэри Олдман — “Секин отлар”;

  • Марк Руффало — “Топшириқ”;

  • Руфус Сюэлл — “Дипломат аёл”.

“Энг яхши драматик сериал актрисаси” йўналишида эса Рей Сихорн, Зендея, Кери Рассел, Чейз Инфинити ва Кери Кун номзодлар қаторидан жой олди.

Энди барча эътибор 14 сентябрга қаратилган

“Эмми” тақдирлаш маросими 14 сентябрь куни Лос-Анжелесда бўлиб ўтади.

Номинациялар рўйхати эълон қилинди, энди асосий савол очиқ қолмоқда: “Питт касалхонаси” 25 номинацияни ҳақиқий ғалабаларга айлантира оладими ёки бу йилги кечада кутилмаган сериал олдинга чиқадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борУчинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борБугун, 10:16Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 18:06“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқдаКеча, 16:34Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиНодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиКеча, 15:33Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Кеча, 13:13Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Кеча, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди