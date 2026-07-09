Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)

·0·Маданият
Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева мухлислари билан қувончли янгилигини бўлишди. Санъаткор Instagram саҳифасида эълон қилган видеоси орқали ўғли Муҳаммадҳабиб учун янги уй харид қилганини маълум қилди.

Актрисанинг айтишича, ушбу хонадон шаҳар марказидан сотиб олинган бўлиб, у фарзанди учун узоқ вақтдан бери ният қилиб юрган орзусини амалга оширган.

Маржона Мирзаалиева видеога ёзган изоҳида шундай деди:

“Алҳамдулиллаҳ, фарзандимга уй ҳадя қилдим. Аллоҳ меҳрибон ва доим биз билан. Роббимга беҳисоб шукр. Болажоним учун шаҳар марказидан уй олдим. Энг қувонарлиси, бу уйни ҳеч қандай қарзсиз ва бўлиб-бўлиб тўлашсиз тўлиқ харид қилиб, фарзандимга совға қилдим. Аллоҳим барчамизга ҳайрли йўл ва ҳайрли тақдир берсин, доимо ўз паноҳида асрасин. Ёнимда бўлиб, менга меҳр ва ишонч берган барча яқинларим ҳамда мухлисларимга ҳам чексиз раҳмат.”

Видео давомида актриса мухлисларининг кўпчилиги ундан тўй ҳақидаги хабарни кутганини ҳам айтиб ўтди.

“Кўпчилик 'тўй бўлдими?' деб ёзибди. Йўқ, ҳали ундай эмас. Худо хоҳласа, тўй ҳам бўлади. Ҳозирча ҳаётимда ҳеч ким йўқ. Асосий янгилигим — ўғлим учун уй харид қилганим эди. Ҳатто уйни олганимдан бери Муҳаммадҳабибни ҳам ҳали бу ерга олиб келмаганман,” дея қўшимча қилди актриса.

Санъаткорнинг ушбу қувончли хабари мухлислари томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар Маржона Мирзаалиевани самимий табриклаб, янги хонадон файзли ва қутлуғ бўлишини тилаб эзгу тилакларини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 10:24Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борУчинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борБугун, 10:16Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 18:06“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқдаКеча, 16:34Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиНодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиКеча, 15:33Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Кеча, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди