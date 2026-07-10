Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда ички ишлар органи ходимининг жонли ижроси акс этган видео кенг тарқалди. Унда ходим қўшиқни жонли ижро этаётгани тасвирланган.
Видеода тингловчилар унинг чиқишини олқишлар билан қарши олганини кўриш мумкин. Фойдаланувчилар ҳам изоҳларда ходимнинг овози ва ижро маҳоратига ижобий фикрлар билдирмоқда.
Айримлар бундай чиқишлар хизмат соҳасида ишлайдиган инсонларнинг бошқа иқтидорларини ҳам кўрсатишини таъкидламоқда.
Ҳозирча видео қачон ва қаерда олингани ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Аммо ролик қисқа вақт ичида кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…