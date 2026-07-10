Шаҳзода Муҳаммедова фарзандлари билан Бодрумдаги дам олиш лаҳзаларини намойиш қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик актриса ва блогер Шаҳзода Муҳаммедова ёзги таътилини Туркиянинг машҳур Бодрум шаҳрида ўтказмоқда. Санъаткор сафарга фарзандлари билан йўл олган бўлиб, дам олиш лаҳзаларини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишмоқда.
Кадрларда Шаҳзода Муҳаммедова фарзандлари билан денгиз соҳилида мазмунли вақт ўтказаётгани акс этган. Мухлислар эса илиқ оилавий муҳит ва гўзал манзараларга бой суратларга илиқ фикрлар билдирмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…