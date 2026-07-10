Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формула
2026-йилги Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида бўлиб ўтадиган Англия ва Норвегия ўртасидаги учрашув олдидан мутахассислар ва мухлислар бир савол атрофида баҳс юритишмоқда: Эрлинг Холандни қандай қилиб зарарсизлантириш мумкин? Маями шаҳридаги "Ҳард Рокк Стадиум"да бўлиб ўтадиган ушбу баҳс нафақат икки кучли жамоа, балки дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларининг ўзаро тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Дес Валкер Goal.com нашрига берган интервюсида Томас Тухел шогирдлари учун ғалаба калитини маълум қилди. Унинг фикрича, Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандга қарши ўйинда тактик схемалардан кўра руҳий тайёргарлик ва эътибор муҳимроқ рол ўйнайди. Валкернинг таъкидлашича, бундай даражадаги ҳужумчиларга қарши курашишда ҳимоячилардан 100 фоизлик концентрация талаб этилади.
Концентрация ва жамоавий бирлик"Келинг, тан олайлик, бу Жаҳон чемпионати ва у ерда ажойиб футболчилар тўп суради. Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппе каби ўйинчилар ҳар доим ҳам ўйин марказида бўлавермайди, лекин уларда бир лаҳзалик даҳо бор. Норвегияга қарши баҳсда диққатни жамлаш ҳал қилувчи омил бўлади. Чунки биз кўриб турганимиздек, Холандни 98 дақиқа давомида жим қилиб қўйишингиз мумкин, лекин 99-дақиқада у пайдо бўлади ва иккита гол уриб кетади", — дейди Дес Валкер.
Собиқ ҳимоячининг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси Мексикага қарши нимчорак финалда кўрсатган жамоавий бирликни сақлаб қолиши шарт. Ўшанда Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилганига қарамай, жамоа бир тан-у бир жон бўлиб ҳаракат қилиб, натижани сақлаб қолган эди. Айнан мана шу интизом ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш Норвегия ҳужумчиларининг хавфини камайтиришга ёрдам беради.
Тўпурарлар пойгаси: Гарри Кейн ва Эрлинг ХоландУшбу учрашув нафақат ярим финал йўлланмаси, балки турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда Эрлинг Холанд ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлиб, у тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилмоқда. Англия сардори Гарри Кейн эса ундан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ҳам ўзининг энг яхши формасида эканлигини ҳисобга олсак, майдоннинг ҳар икки томонида ҳам ҳақиқий юлдузлар жанги гувоҳи бўламиз.
Томас Тухел бошчилигидаги Англия 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят бош совринни қўлга киритишни мақсад қилган. Бунинг учун улар нафақат ҳужумда Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг маҳоратига, балки ҳимояда Эрлинг Холанд каби "машина"ни тўхтата олиш қобилиятига ҳам таянадилар. Валкернинг хулосасига кўра, индивидуал маҳорат голларни таъминласа, жамоавий бирлик турнирларда ғолибликни олиб келади.
…