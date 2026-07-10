Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формула

·0·Спорт
Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формула

2026-йилги Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида бўлиб ўтадиган Англия ва Норвегия ўртасидаги учрашув олдидан мутахассислар ва мухлислар бир савол атрофида баҳс юритишмоқда: Эрлинг Холандни қандай қилиб зарарсизлантириш мумкин? Маями шаҳридаги "Ҳард Рокк Стадиум"да бўлиб ўтадиган ушбу баҳс нафақат икки кучли жамоа, балки дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларининг ўзаро тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Дес Валкер Goal.com нашрига берган интервюсида Томас Тухел шогирдлари учун ғалаба калитини маълум қилди. Унинг фикрича, Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандга қарши ўйинда тактик схемалардан кўра руҳий тайёргарлик ва эътибор муҳимроқ рол ўйнайди. Валкернинг таъкидлашича, бундай даражадаги ҳужумчиларга қарши курашишда ҳимоячилардан 100 фоизлик концентрация талаб этилади.

Концентрация ва жамоавий бирлик

"Келинг, тан олайлик, бу Жаҳон чемпионати ва у ерда ажойиб футболчилар тўп суради. Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппе каби ўйинчилар ҳар доим ҳам ўйин марказида бўлавермайди, лекин уларда бир лаҳзалик даҳо бор. Норвегияга қарши баҳсда диққатни жамлаш ҳал қилувчи омил бўлади. Чунки биз кўриб турганимиздек, Холандни 98 дақиқа давомида жим қилиб қўйишингиз мумкин, лекин 99-дақиқада у пайдо бўлади ва иккита гол уриб кетади", — дейди Дес Валкер.

Собиқ ҳимоячининг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси Мексикага қарши нимчорак финалда кўрсатган жамоавий бирликни сақлаб қолиши шарт. Ўшанда Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилганига қарамай, жамоа бир тан-у бир жон бўлиб ҳаракат қилиб, натижани сақлаб қолган эди. Айнан мана шу интизом ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш Норвегия ҳужумчиларининг хавфини камайтиришга ёрдам беради.

Тўпурарлар пойгаси: Гарри Кейн ва Эрлинг Холанд

Ушбу учрашув нафақат ярим финал йўлланмаси, балки турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда Эрлинг Холанд ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлиб, у тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилмоқда. Англия сардори Гарри Кейн эса ундан бор-йўғи битта гол ортда қолмоқда. Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ҳам ўзининг энг яхши формасида эканлигини ҳисобга олсак, майдоннинг ҳар икки томонида ҳам ҳақиқий юлдузлар жанги гувоҳи бўламиз.

Томас Тухел бошчилигидаги Англия 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят бош совринни қўлга киритишни мақсад қилган. Бунинг учун улар нафақат ҳужумда Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг маҳоратига, балки ҳимояда Эрлинг Холанд каби "машина"ни тўхтата олиш қобилиятига ҳам таянадилар. Валкернинг хулосасига кўра, индивидуал маҳорат голларни таъминласа, жамоавий бирлик турнирларда ғолибликни олиб келади.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг ХоландГарри КейнАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди