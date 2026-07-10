Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилди

·35·Техно
Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилди

Смартфонлар бозорида яна бир бор улкан экранли қурилмалар — планшетофонлар даври қайтаётган кўринади. Redmi бренди ўзининг янги авлод Redmi Ноте 17 сериясига мансуб базавий моделнинг техник хусусиятларини расман эълон қилди. Қурилма ўзининг мисли кўрилмаган аккумулятор сиғими ва катта дисплейи билан сегментдаги стандартларни ўзгартиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Redmi Ноте 17 модели 7 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва 1200 нит глобал ёрқинликка эга. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида махсус технологиялар жорий этилганини таъкидламоқда. Бундай катта экранли қурилмалар одатда контент истеъмол қилиш ва ўйинлар учун қулайлиги билан ажралиб туради.

Қувват ва самарадорлик: Янги рекордлар

Янги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг қувват манбаидир. Қурилма 8000 мАч сиғимли улкан аккумуляторга эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги кундаги аксарият флагман ва ўрта бўғин смартфонларидан деярли икки баравар кўпдир. Қурилма 45 В қувватга эга симли тезкор зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда 22,5 В қувватли тескари симли зарядлаш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, у орқали бошқа гаджетларни қувватлантириш мумкин.

Техник жиҳатдан Redmi Ноте 17 ўрта бўғинга мансуб Snapdragon 6s Ген 4 чипсети билан таъминланиши кутилмоқда. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлигини оширишга ва кундалик вазифаларни муаммосиз бажаришга хизмат қилади. Камера борасида ҳам компания ўзгаришлар киритган: асосий камера 50 мегапикселли модулдан иборат бўлади.

Дизайн ва Pro версия билан фарқлар

Компания смартфоннинг ташқи кўринишига ҳам алоҳида урғу берган. Хусусан, янги "Метеор Пурпле" (Метеоритли бинафша) ранги намойиш этилди. Қурилманинг орқа панели метеорит ёмғири изларини эслатувчи декоратив нақшлар билан безатилган бўлиб, бу унга ўзига хос эстетик кўриниш бағишлайди.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Redmi Ноте 17 Pro версиясининг хусусиятлари ҳам маълум бўлган эди. Pro талқини янада кучлироқ — 9000 мАч сиғимли аккумулятор, 1.5K аниқликдаги дисплей ва 3500 нит ёрқинликка эга бўлади. Шунингдек, Pro версия учун 5 йиллик батарея хизмати дастури таклиф этилади: агар аккумулятор сиғими 80 фоиздан пастга тушса, компания уни бепул алмаштириб беришни вада қилмоқда.

Ушбу янги моделлар Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз, чунки ҳамёнбоп нарх ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятор маҳаллий истеъмолчилар учун доимо устувор мезон бўлиб келган.

RedmiСмартфонТехнологияАккумуляторXiaomi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиХитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиБугун, 12:24Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматЭнг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматБугун, 11:21AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги