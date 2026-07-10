Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилди
Смартфонлар бозорида яна бир бор улкан экранли қурилмалар — планшетофонлар даври қайтаётган кўринади. Redmi бренди ўзининг янги авлод Redmi Ноте 17 сериясига мансуб базавий моделнинг техник хусусиятларини расман эълон қилди. Қурилма ўзининг мисли кўрилмаган аккумулятор сиғими ва катта дисплейи билан сегментдаги стандартларни ўзгартиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Redmi Ноте 17 модели 7 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва 1200 нит глобал ёрқинликка эга. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигини ҳимоя қилиш мақсадида махсус технологиялар жорий этилганини таъкидламоқда. Бундай катта экранли қурилмалар одатда контент истеъмол қилиш ва ўйинлар учун қулайлиги билан ажралиб туради.
Қувват ва самарадорлик: Янги рекордларЯнги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг қувват манбаидир. Қурилма 8000 мАч сиғимли улкан аккумуляторга эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги кундаги аксарият флагман ва ўрта бўғин смартфонларидан деярли икки баравар кўпдир. Қурилма 45 В қувватга эга симли тезкор зарядлашни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда 22,5 В қувватли тескари симли зарядлаш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, у орқали бошқа гаджетларни қувватлантириш мумкин.
Техник жиҳатдан Redmi Ноте 17 ўрта бўғинга мансуб Snapdragon 6s Ген 4 чипсети билан таъминланиши кутилмоқда. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлигини оширишга ва кундалик вазифаларни муаммосиз бажаришга хизмат қилади. Камера борасида ҳам компания ўзгаришлар киритган: асосий камера 50 мегапикселли модулдан иборат бўлади.
Дизайн ва Pro версия билан фарқларКомпания смартфоннинг ташқи кўринишига ҳам алоҳида урғу берган. Хусусан, янги "Метеор Пурпле" (Метеоритли бинафша) ранги намойиш этилди. Қурилманинг орқа панели метеорит ёмғири изларини эслатувчи декоратив нақшлар билан безатилган бўлиб, бу унга ўзига хос эстетик кўриниш бағишлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Redmi Ноте 17 Pro версиясининг хусусиятлари ҳам маълум бўлган эди. Pro талқини янада кучлироқ — 9000 мАч сиғимли аккумулятор, 1.5K аниқликдаги дисплей ва 3500 нит ёрқинликка эга бўлади. Шунингдек, Pro версия учун 5 йиллик батарея хизмати дастури таклиф этилади: агар аккумулятор сиғими 80 фоиздан пастга тушса, компания уни бепул алмаштириб беришни вада қилмоқда.
Ушбу янги моделлар Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз, чунки ҳамёнбоп нарх ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятор маҳаллий истеъмолчилар учун доимо устувор мезон бўлиб келган.
…