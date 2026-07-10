Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)

·0·Жамият
Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)

Бир гуруҳ йигитлар дам олиш мақсадида сув бўйига борганида кутилмаган ва ҳайратланарли манзарага гувоҳ бўлди. Улар кўрган воқеани видеога олиб, ижтимоий тармоқларда улашди.

Видеода йигитлардан бири сув бўйида илоннинг йирик балиқни думидан маҳкам тишлаб олганини пайқаб, бу ҳолатни шерикларига ҳам кўрсатади. Барчаси ушбу ноодатий манзарани ҳайрат билан кузата бошлайди.

Тасвирларда балиқ қутулишга уриниб, жон-жаҳди билан сув томон талпинаётгани кўринади. Унинг ҳаракатлари натижасида илон ҳам сувга тортилиб кетади. Кучли оқимга қарамай, илон ўлжасини қўйиб юбормайди. Аксинча, балиқни маҳкам тишлаган ҳолда сувда сузиб, яна қирғоқ томон чиқиб олади.

Табиатдаги йиртқич ва ўлжа ўртасидаги ушбу кураш акс этган видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар илоннинг қатъийлиги ва ўлжасини ҳеч қандай вазиятда қўйиб юбормагани ҳақида турли фикр ва изоҳлар қолдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Бугун, 13:02«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...Бугун, 11:30Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБугун, 11:10Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаБугун, 11:0510 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла борБугун, 10:57Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Бугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди