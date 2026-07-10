Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келди

·0·Спорт
Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келди

Португалия миллий жамоасида бош мураббий масаласи расман ҳал бўлди. Терма жамоа матбуот хизмати Жорже Жезуш бош мураббий этиб тайинланганини эълон қилди.

71 ёшли мутахассис энди Португалияни Евро-2028 ва ЖЧ-2030 йўлида тайёрлайди. Унинг сўнгги иш жойи эса Криштиану Роналду тўп сурадиган Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бўлгани эътиборни янада оширмоқда.

Португалия расмий хабар берди

Португалия миллий жамоаси матбуот хизмати X тармоғидаги саҳифаси орқали Жорже Жезуш тайинловини расман тасдиқлади.

«Бугун янги йўл бошланмоқда. Миллий жамоага хуш келибсиз, мистер Жорже Жезуш», — дейилади хабарда.

Бу эълон Португалия термаси учун янги босқич бошланганини англатади.

Жезуш олдида катта вазифалар турибди

Аввалроқ A Bola нашри 71 ёшли мутахассис Португалияни Евро-2028 ва ЖЧ-2030 саралаш ҳамда тайёргарлик даврида бошқаришини маълум қилган эди.

Бу эса Жезушга қисқа муддатли эмас, балки бир неча йиллик стратегик лойиҳа ишониб топширилаётганини кўрсатади.

Роналду билан боғлиқ қизиқ нуқта

Жорже Жезушнинг охирги иш жойи Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бўлган.

Айнан шу клубда Португалия термаси сардори Криштиану Роналду тўп суради. Шу боис янги мураббий ва Роналду ўртасидаги алоқа миллий жамоадаги кейинги қарорлар фонида алоҳида қизиқиш уйғотиши табиий.

«Ан-Наср» билан чемпионлик

Маълумот учун, ўтган мавсумда «Ан-Наср» Саудия Арабистони чемпионига айланган.

Жезуш ёзда ушбу клубни тарк этган эди. Энди эса у фаолиятидаги навбатдаги катта чақириқ — Португалия миллий жамоасини бошқаришга киришмоқда.

Португалия учун янги йўл

Португалия 1/8 финалда Испанияга мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаганидан кейин жамоа атрофида ўзгаришлар кутилган эди.

Жорже Жезуш тайинлови шу жараённинг биринчи йирик қадами бўлди. Энди асосий савол шундай: тажрибали мутахассис Португалияни янги авлод ва Роналду мероси ўртасида қандай йўлга бошлайди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди