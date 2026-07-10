Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келди
Португалия миллий жамоасида бош мураббий масаласи расман ҳал бўлди. Терма жамоа матбуот хизмати Жорже Жезуш бош мураббий этиб тайинланганини эълон қилди.
71 ёшли мутахассис энди Португалияни Евро-2028 ва ЖЧ-2030 йўлида тайёрлайди. Унинг сўнгги иш жойи эса Криштиану Роналду тўп сурадиган Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бўлгани эътиборни янада оширмоқда.
Португалия расмий хабар берди
Португалия миллий жамоаси матбуот хизмати X тармоғидаги саҳифаси орқали Жорже Жезуш тайинловини расман тасдиқлади.
«Бугун янги йўл бошланмоқда. Миллий жамоага хуш келибсиз, мистер Жорже Жезуш», — дейилади хабарда.
Бу эълон Португалия термаси учун янги босқич бошланганини англатади.
Жезуш олдида катта вазифалар турибди
Аввалроқ A Bola нашри 71 ёшли мутахассис Португалияни Евро-2028 ва ЖЧ-2030 саралаш ҳамда тайёргарлик даврида бошқаришини маълум қилган эди.
Бу эса Жезушга қисқа муддатли эмас, балки бир неча йиллик стратегик лойиҳа ишониб топширилаётганини кўрсатади.
Роналду билан боғлиқ қизиқ нуқта
Жорже Жезушнинг охирги иш жойи Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бўлган.
Айнан шу клубда Португалия термаси сардори Криштиану Роналду тўп суради. Шу боис янги мураббий ва Роналду ўртасидаги алоқа миллий жамоадаги кейинги қарорлар фонида алоҳида қизиқиш уйғотиши табиий.
«Ан-Наср» билан чемпионлик
Маълумот учун, ўтган мавсумда «Ан-Наср» Саудия Арабистони чемпионига айланган.
Жезуш ёзда ушбу клубни тарк этган эди. Энди эса у фаолиятидаги навбатдаги катта чақириқ — Португалия миллий жамоасини бошқаришга киришмоқда.
Португалия учун янги йўл
Португалия 1/8 финалда Испанияга мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026даги иштирокини якунлаганидан кейин жамоа атрофида ўзгаришлар кутилган эди.
Жорже Жезуш тайинлови шу жараённинг биринчи йирик қадами бўлди. Энди асосий савол шундай: тажрибали мутахассис Португалияни янги авлод ва Роналду мероси ўртасида қандай йўлга бошлайди?
…