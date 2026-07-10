Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқда

·23·Техно
Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқда

Авиация саноати экологик тозалик сари улкан қадам ташламоқда. Дунёнинг энг йирик самолёт ишлаб чиқарувчиларидан бири бўшган Аирбус компанияси Германиянинг МТУ Аэро Энгинес корхонаси билан ҳамкорликда бутунлай водород ёнилғисида ишлайдиган электр двигателини яратишга киришди. Ушбу лойиҳа керосин даврининг якунланиши ва “яшил” авиация эрасининг бошланиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Икки гигант компания ўртасидаги келишувга кўра, янги авлод куч қурилмаларини ишлаб чиқиш учун махсус қўшма корхона ташкил этилади. ixbt.com маълиумотига кўра, мазкур лойиҳа 2025-йилда Париж авиасалонида имзоланган ҳамкорлик шартномасининг мантиқий давомидир. Янги корхонанинг расмий иш бошлаши 2027-йилга режалаштирилган бўлиб, ҳозирда Европадаги ҳуқуқий тартибга солиш жараёнлари ва рухсатномалар кутилмоқда.

Водород технологияси ва экологик устуворлик

Янги двигателнинг ишлаш принципи анъанавий ички ёнув двигателларидан тубдан фарқ қилади. Тизим водород ёнилғиси элементларига асосланган бўлиб, унда ёқилғи ёқилмайди. Бунинг ўрнига водород ва кислород ўртасидаги кимёвий реакция натижасида электр энергияси ҳосил қилинади. Бу жараёнда атмосферага зарарли карбонат ангидрид (CO2) ёки азот оксиди ўрнига фақат оддий сув буғичи ажралиб чиқади.

Ҳамкорлик доирасида вазифалар аниқ тақсимланган: Аирбус тижорат самолётлари технологияси ва суюқ водородни сақлаш тизимлари учун масъул бўлади. МТУ Аэро Энгинес эса бевосита двигателнинг ўзини лойиҳалаш, ёнилғи элементларини яратиш, сертификатлаштириш ва келгусида техник хизмат кўрсатиш ишларини ўз зиммасига олади. Бу занжир лойиҳани чизмалардан тортиб серияли ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ сиклни қамраб олади.

ЗEРОе дастури ва келажак режалари

Ушбу ташаббус Аирбус компаниясининг кенг кўламли ЗEРОе дастурининг бир қисмидир. Компания 2035-йилга қадар дунёдаги биринчи нол эмиссияли, яни ҳавони мутлақо ифлослантирмайдиган тижорат йўловчи самолётини парвозга чиқаришни мақсад қилган. Янги водородли двигател айнан шу мақсадга эришишда асосий технологик пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Лойиҳа фақат двигател яратиш билан чекланиб қолмайди. Аирбус ва МТУ водород авиацияси учун бутун бошли экотизимни шакллантириш ниятида. Бунга қуйидагилар киради:

  • Хавфсизлик стандартлари ва норматив базани ишлаб чиқиш;
  • Суюқ водородни сақлаш ва самолётларга қуйиш инфратузилмасини яратиш;
  • Халқаро авиация талабларига мувофиқ янги сертификатлаштириш жараёнларини жорий этиш.
Ўзбекистон каби авиация хизматларига талаб юқори бўлган ҳудудлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда муҳим аҳамият касб этади. Глобал исиш ва экологик муаммолар фонида, авиациянинг водородга ўтиши нафақат харажатларни оптималлаштириш, балки атроф-муҳитни муҳофаза қилишда инқилобий бурилиш ясаши кутилмоқда.

АирбусМТУВодородАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21Netflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўладиNetflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўладиБугун, 20:00АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги