Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этди
Lenovo компанияси ўзининг маҳсулотлар қаторини янги авлод ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютери билан бойитди. Ушбу қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари ва кутилмаган даражадаги унумдорлиги билан ажралиб туради. Атиги 1 литр ҳажмдаги корпусга эга бўлишига қарамай, у нафақат офис вазифалари, балки замонавий ўйинларни ҳам бемалол ижро этишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел ixbt.com маълумотларига кўра, вертикал ва горизонтал ҳолатда ишлашга мўлжалланган. Қурилманинг ўлчамлари 179 х 183 х 37 мм ни, оғирлиги эса бор-йўғи 1,1 кг ни ташкил этади. Бундай кичик ҳажмдаги техника иш столидаги жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради, бу эса замонавий минималистик офислар ва уй иш жойлари учун жуда муҳимдир.
Intel Lunar Lake процессорлари ва ўйин имкониятлариТинкЦентре нео 50q Ген 6 нинг асосий ўзига хослиги унинг ички аппарат қисмида мужассамлашган. Компьютер Intel компаниясининг энг сўнгги Lunar Lake архитектурасидаги процессорлари билан жиҳозланган. Харидорлар Core Ultra 5 226V ёки янада кучлироқ бўлган Core Ultra 7 256V моделларидан бирини танлашлари мумкин. Ушбу чиплар ўзининг энергия тежамкорлиги ва юқори график салоҳияти билан танилган.
Гарчи ушбу мини-ПК профессионал ўйин қурилмаси ҳисобланмаса-да, унинг ички график тизими кўплаб замонавий ўйинларни минимал созламаларда барқарор ишлата олади. Бу эса уни универсал қурилмага айлантиради: кундузи иш учун, кечқурун эса ҳордиқ чиқариш учун фойдаланиш имконини беради.
Қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида гап кетганда, шуни таъкидлаш жоизки, у 16 GB оператив хотира (RAM) билан таъминланган. Lunar Lake процессорларининг ўзига хослиги шундаки, хотира чиплари бевосита процессор субстратининг устида жойлашган. Шу сабабли, фойдаланувчилар келажакда оператив хотира ҳажмини мустақил равишда кенгайтира олмайдилар.
Алоқа ва интерфейсларМаълумотларни сақлаш учун қурилмага 512 GB дан бошланадиган SSD драйверлари ўрнатилган. Шунингдек, моделнинг конфигурациясига қараб Wi-Fi 6 ёки энг сўнгги Wi-Fi 7 сиmsиз алоқа стандартлари қўллаб-қувватланади. Ташқи қурилмаларни улаш учун портлар жамланмаси ҳам анча бой:
- Беш дона USB-А порти;
- Битта USB-C порти;
- HDMI ва ДисплайПорт видео чиқишлари;
- RJ45 тармоқ порти.
…