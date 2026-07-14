Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этди

·31·Техно
Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этди

Lenovo компанияси ўзининг маҳсулотлар қаторини янги авлод ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютери билан бойитди. Ушбу қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари ва кутилмаган даражадаги унумдорлиги билан ажралиб туради. Атиги 1 литр ҳажмдаги корпусга эга бўлишига қарамай, у нафақат офис вазифалари, балки замонавий ўйинларни ҳам бемалол ижро этишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел ixbt.com маълумотларига кўра, вертикал ва горизонтал ҳолатда ишлашга мўлжалланган. Қурилманинг ўлчамлари 179 х 183 х 37 мм ни, оғирлиги эса бор-йўғи 1,1 кг ни ташкил этади. Бундай кичик ҳажмдаги техника иш столидаги жойни сезиларли даражада тежаш имконини беради, бу эса замонавий минималистик офислар ва уй иш жойлари учун жуда муҳимдир.

Intel Lunar Lake процессорлари ва ўйин имкониятлари

ТинкЦентре нео 50q Ген 6 нинг асосий ўзига хослиги унинг ички аппарат қисмида мужассамлашган. Компьютер Intel компаниясининг энг сўнгги Lunar Lake архитектурасидаги процессорлари билан жиҳозланган. Харидорлар Core Ultra 5 226V ёки янада кучлироқ бўлган Core Ultra 7 256V моделларидан бирини танлашлари мумкин. Ушбу чиплар ўзининг энергия тежамкорлиги ва юқори график салоҳияти билан танилган.

Гарчи ушбу мини-ПК профессионал ўйин қурилмаси ҳисобланмаса-да, унинг ички график тизими кўплаб замонавий ўйинларни минимал созламаларда барқарор ишлата олади. Бу эса уни универсал қурилмага айлантиради: кундузи иш учун, кечқурун эса ҳордиқ чиқариш учун фойдаланиш имконини беради.

Қурилманинг техник хусусиятлари ҳақида гап кетганда, шуни таъкидлаш жоизки, у 16 GB оператив хотира (RAM) билан таъминланган. Lunar Lake процессорларининг ўзига хослиги шундаки, хотира чиплари бевосита процессор субстратининг устида жойлашган. Шу сабабли, фойдаланувчилар келажакда оператив хотира ҳажмини мустақил равишда кенгайтира олмайдилар.

Алоқа ва интерфейслар

Маълумотларни сақлаш учун қурилмага 512 GB дан бошланадиган SSD драйверлари ўрнатилган. Шунингдек, моделнинг конфигурациясига қараб Wi-Fi 6 ёки энг сўнгги Wi-Fi 7 сиmsиз алоқа стандартлари қўллаб-қувватланади. Ташқи қурилмаларни улаш учун портлар жамланмаси ҳам анча бой:

  • Беш дона USB-А порти;
  • Битта USB-C порти;
  • HDMI ва ДисплайПорт видео чиқишлари;
  • RJ45 тармоқ порти.
Lenovo ТинкЦентре нео 50q Ген 6 моделининг бошланғич нархи 1180 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозорида ушбу қурилма ўзининг ихчамлиги ва Интелнинг янги технологияларига асослангани билан юқори сегментдаги бизнес фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.

LenovoТинкЦентреIntelMini-ПКТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиБугун, 02:57Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиIntel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиБугун, 02:26Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиMicrosoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиБугун, 01:59GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасGeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди