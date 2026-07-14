Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бири
Арманистонда ҳар йили ёз фаслида нишонланадиган Вардавар байрами мамлакатнинг энг ёрқин ва қувноқ анъаналаридан бири ҳисобланади. Ушбу кунда одамлар кўчаларда бир-бирларини сув билан ҳўллаб, байрамона кайфият улашади.
Вардавар Пасха байрамидан 14 ҳафта ўтиб нишонланади ва христиан анъаналарига кўра, Исо Масиҳнинг Қиёфаси ўзгарган кунига бағишланган диний байрам билан боғлиқ. Шу куни Арманистоннинг деярли барча ҳудудларида катта-ю кичик бир-бирига сув сепиб, эзгу тилаклар билдиради.
Тарихчиларнинг таъкидлашича, Вардаварнинг илдизлари христианликдан ҳам олдинги даврларга бориб тақалади. Айрим манбаларга кўра, байрам қадимги эллинистик даврда муҳаббат ва гўзаллик маъбудаси Афродита шарафига ўтказилган маросимлар билан боғлиқ бўлган. Кейинчалик у христиан анъаналари билан уйғунлашиб, бугунги кўринишини олган.
Ҳозирги кунда Вардавар нафақат диний, балки халқ сайли тусини олган байрам сифатида ҳам нишонланади. Бу кунда кўчалар байрамона шовқинга тўлади, сайёҳлар ҳам маҳаллий аҳоли билан бирга сув сепиш анъанасида иштирок этади. Шу тариқа Вардавар Арманистонда қувонч, ҳамжиҳатлик ва ёзги кайфиятни тараннум этувчи энг севимли байрамлардан бири сифатида эътироф этилади.
…