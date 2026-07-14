Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бири

·30·Дунё
Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бири

Арманистонда ҳар йили ёз фаслида нишонланадиган Вардавар байрами мамлакатнинг энг ёрқин ва қувноқ анъаналаридан бири ҳисобланади. Ушбу кунда одамлар кўчаларда бир-бирларини сув билан ҳўллаб, байрамона кайфият улашади.

Вардавар Пасха байрамидан 14 ҳафта ўтиб нишонланади ва христиан анъаналарига кўра, Исо Масиҳнинг Қиёфаси ўзгарган кунига бағишланган диний байрам билан боғлиқ. Шу куни Арманистоннинг деярли барча ҳудудларида катта-ю кичик бир-бирига сув сепиб, эзгу тилаклар билдиради.

Тарихчиларнинг таъкидлашича, Вардаварнинг илдизлари христианликдан ҳам олдинги даврларга бориб тақалади. Айрим манбаларга кўра, байрам қадимги эллинистик даврда муҳаббат ва гўзаллик маъбудаси Афродита шарафига ўтказилган маросимлар билан боғлиқ бўлган. Кейинчалик у христиан анъаналари билан уйғунлашиб, бугунги кўринишини олган.

Ochiq havoda odamlar bir-biriga chelaklarda suv sepib ko'ngil ochmoqda.

Ҳозирги кунда Вардавар нафақат диний, балки халқ сайли тусини олган байрам сифатида ҳам нишонланади. Бу кунда кўчалар байрамона шовқинга тўлади, сайёҳлар ҳам маҳаллий аҳоли билан бирга сув сепиш анъанасида иштирок этади. Шу тариқа Вардавар Арманистонда қувонч, ҳамжиҳатлик ва ёзги кайфиятни тараннум этувчи энг севимли байрамлардан бири сифатида эътироф этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишладиБугун, 02:00Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиБугун, 01:54Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаАбу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаБугун, 00:36Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учради (видео)Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учради (видео)Кеча, 21:54Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиИссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди