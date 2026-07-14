Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қолади
Англиянинг Ливерпул клуби собиқ бош мураббийи Арне Слот билан боғлиқ молиявий масалада кутилмаган ютуққа эришди. Нидерландиялик мутахассиснинг ўз мамлакати терма жамоасини бошқаришга розилик бериши Мерсисайд клуби ғазнасига бир неча миллион фунт-стерлинг фойда келтириши маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Де Телеграаф нашри хабарига кўра, Ливерпул раҳбарияти ва Арне Слот ўртасида эришилган келишувга биноан, мураббий Нидерландия терма жамоаси бошқарувига ўтиши учун барча тўсиқлар олиб ташланган. Ушбу трансфер Англия Премер-лигаси вакилига Слотнинг қолган маош тўловларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради, чунки мураббий расман янги ишга жойлашмоқда.
Маълумот учун, Арне Слот Ливерпулни тарк этганидан сўнг, клуб унга шартномада кўрсатилган товон пулини тўлаб бориши шарт эди. Одатда, инглиз клублари истеъфога чиқарилган мураббийларга бошқа иш топгунига қадар ойлик маошларини тўлашда давом этади. Бироқ Слотнинг Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи (КНВБ) билан ҳамкорлиги бу юкни клуб елкасидан қисман олиб ташлайди.
Молиявий тежаш ва янги келишув тафсилотлариДастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Слотнинг Ливерпул билан тузган уч йиллик шартномаси умумий ҳисобда 25 миллион фунт-стерлингга баҳоланган эди. Унинг биринчи мавсумдаги маоши 8 миллион фунтни ташкил қилган бўлса, чемпионликдан сўнг бу миқдор янада ошган. Мураббий терма жамоага ўтиши билан Ливерпул унинг янги маоши ва аввалги шартномаси ўртасидаги фарқнигина қоплаб бериши мумкин, бу эса клуб учун катта иқтисод демакдир.
Ушбу ҳолат Англия футболи тарихидаги бошқа ҳолатлардан фарқ қилади. Масалан, Луи ван Гал Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг, 10 миллион фунтлик товон пулини тўлиқ олиш мақсадида бир йил давомида ҳеч қаерда ишламаган эди. Арне Слот эса профессионал муносабатларни сақлаб қолган ҳолда, фаолиятини давом эттиришни афзал кўрди.
Нидерландиялик мутахассисга Англиянинг бошқа бир клуби — Фулхэм томонидан ҳам таклиф бўлган эди. Лондонликлар уни Марко Силва ўрнига асосий номзод сифатида кўришган. Бироқ Слот Премер-лигадаги рақиб клублардан бирини бошқаришдан кўра, ўз ватанининг бош жамоасида ишлашни маъқул топди ва Фулхэм рад жавобини берди.
Ҳозирда КНВБ сентябрь ойида Германияга қарши бўлиб ўтадиган Миллатлар лигаси баҳсларига қадар тайинловни якунлашга ҳаракат қилмоқда. Ливерпулнинг бу жараёндаги ёрдами Нидерландия футболи учун ҳам, клуб бюджети учун ҳам манфаатли бўлди. Арне Слот мерсисайдликлар билан ўтган қисқа, аммо муваффақиятли даврдан сўнг энди халқаро майдонда ўз фалсафасини намойиш этишга тайёрланмоқда.
…