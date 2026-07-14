Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қолади

·24·Спорт
Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қолади

Англиянинг Ливерпул клуби собиқ бош мураббийи Арне Слот билан боғлиқ молиявий масалада кутилмаган ютуққа эришди. Нидерландиялик мутахассиснинг ўз мамлакати терма жамоасини бошқаришга розилик бериши Мерсисайд клуби ғазнасига бир неча миллион фунт-стерлинг фойда келтириши маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Де Телеграаф нашри хабарига кўра, Ливерпул раҳбарияти ва Арне Слот ўртасида эришилган келишувга биноан, мураббий Нидерландия терма жамоаси бошқарувига ўтиши учун барча тўсиқлар олиб ташланган. Ушбу трансфер Англия Премер-лигаси вакилига Слотнинг қолган маош тўловларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради, чунки мураббий расман янги ишга жойлашмоқда.

Маълумот учун, Арне Слот Ливерпулни тарк этганидан сўнг, клуб унга шартномада кўрсатилган товон пулини тўлаб бориши шарт эди. Одатда, инглиз клублари истеъфога чиқарилган мураббийларга бошқа иш топгунига қадар ойлик маошларини тўлашда давом этади. Бироқ Слотнинг Нидерландия Қироллик футбол иттифоқи (КНВБ) билан ҳамкорлиги бу юкни клуб елкасидан қисман олиб ташлайди.

Молиявий тежаш ва янги келишув тафсилотлари

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Слотнинг Ливерпул билан тузган уч йиллик шартномаси умумий ҳисобда 25 миллион фунт-стерлингга баҳоланган эди. Унинг биринчи мавсумдаги маоши 8 миллион фунтни ташкил қилган бўлса, чемпионликдан сўнг бу миқдор янада ошган. Мураббий терма жамоага ўтиши билан Ливерпул унинг янги маоши ва аввалги шартномаси ўртасидаги фарқнигина қоплаб бериши мумкин, бу эса клуб учун катта иқтисод демакдир.

Ушбу ҳолат Англия футболи тарихидаги бошқа ҳолатлардан фарқ қилади. Масалан, Луи ван Гал Манчестер Юнайтеддан кетганидан сўнг, 10 миллион фунтлик товон пулини тўлиқ олиш мақсадида бир йил давомида ҳеч қаерда ишламаган эди. Арне Слот эса профессионал муносабатларни сақлаб қолган ҳолда, фаолиятини давом эттиришни афзал кўрди.

Нидерландиялик мутахассисга Англиянинг бошқа бир клуби — Фулхэм томонидан ҳам таклиф бўлган эди. Лондонликлар уни Марко Силва ўрнига асосий номзод сифатида кўришган. Бироқ Слот Премер-лигадаги рақиб клублардан бирини бошқаришдан кўра, ўз ватанининг бош жамоасида ишлашни маъқул топди ва Фулхэм рад жавобини берди.

Ҳозирда КНВБ сентябрь ойида Германияга қарши бўлиб ўтадиган Миллатлар лигаси баҳсларига қадар тайинловни якунлашга ҳаракат қилмоқда. Ливерпулнинг бу жараёндаги ёрдами Нидерландия футболи учун ҳам, клуб бюджети учун ҳам манфаатли бўлди. Арне Слот мерсисайдликлар билан ўтган қисқа, аммо муваффақиятли даврдан сўнг энди халқаро майдонда ўз фалсафасини намойиш этишга тайёрланмоқда.

ЛиверпулАрне СлотНидерландияПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди