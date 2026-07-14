Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёр
АҚШнинг Tesla компанияси ва Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс ўртасидаги ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Samsung муҳандислари Tesla учун мўлжалланган, сунъий интеллект имкониятларига эга бўлган кейинги авлод AI5 микросхемаларини ишлаб чиқиш жараёнини якунлади. Ушбу янгилик нафақат автомобилсозлик, балки юқори технологияли ҳисоблаш тизимлари бозорида ҳам катта ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung бош муҳандис-технологи Джеймс Кимнинг маълум қилишича, AI5 чиплари компаниянинг энг илғор 2 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу компонентларни оммавий ишлаб чиқариш Samsung компаниясининг АҚШнинг Тейлор шаҳридаги янги заводида йўлга қўйилади. Бу эса Tesla учун логистика ва ишлаб чиқариш занжири хавфсизлигини таъминлашда муҳим стратегик аҳамиятга эга.
NVIDIA билан тенгма-тенг рақобатИлон Маск аввалроқ берган баёнотларида Tesla AI5 тизими барча кутганлардан ўзиб кетишини таъкидлаган эди. ixbt.com маълумотига кўра, битта AI5 чипининг унумдорлиги NVIDIA компаниясининг машҳур Hopper архитектурасига эга чиплари билан тенглашади. Агар иккита чипдан иборат конфигурация қўлланилса, у NVIDIA платформасининг энг сўнгги Blackwell ечимлари билан бемалол рақобатлаша олади.
Маскнинг сўзларига кўра, Tesla ечимининг асосий устунлиги унинг арзонлиги ва юқори энергия самарадорлигидадир. Бу эса сунъий интеллект алгоритмларини қайта ишлашда катта маблағ ва ресурсларни тежаш имконини беради. AI5 лойиҳаси Tesla тарихида 2 нанометрли технологияга ўтилган илк маҳсулот бўлиб, бу соҳадаги технологик етакчиликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Технологик ютуқ ва қўлланилиш соҳалариБозор таҳлилчилари Samsung ушбу нозик технологияни фақат AI6 авлодида қўллашини тахмин қилишган эди. Бироқ AI5 чипининг ҳозирданоқ 2 нанометрли жараёнга ўтказилиши Samsung компаниясининг ушбу технология бўйича яроқли маҳсулот чиқариш кўрсаткичи 60 фоиздан ошганини тасдиқлайди. Бу саноат учун жуда юқори ва ишончли кўрсаткич ҳисобланади.
Шуни таъкидлаш керакки, Tesla ўз чиплари учун ҳам Samsung, ҳам TSMC компанияларига лойиҳаларни тақдим этган. Ҳар икки ишлаб чиқарувчининг услублари турлича бўлгани сабабли, чипларнинг версиялари ўртасида кичик фарқлар бўлиши мумкин. Ҳозирда Samsung версияси ишлаб чиқаришга тайёргарлик босқичидан муваффақиятли ўтиб, барча мослаштириш ишлари якунланган.
Янги AI5 чиплари қисқа муддат ичида Tesla электромобилларига ўрнатилмайди. Илон Маскнинг тасдиқлашича, ушбу микросхемалар биринчи навбатда қуйидаги йўналишларда қўлланилади:
- Optimus гуманоид роботларининг интеллектуал салоҳиятини ошириш;
- Сунъий интеллектга асосланган суперкомпьютер кластерларини яратиш;
- Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишловчи ўз-ўзини ўқитиш тизимлари.
…