Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёр

·27·Техно
Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёр

АҚШнинг Tesla компанияси ва Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс ўртасидаги ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Samsung муҳандислари Tesla учун мўлжалланган, сунъий интеллект имкониятларига эга бўлган кейинги авлод AI5 микросхемаларини ишлаб чиқиш жараёнини якунлади. Ушбу янгилик нафақат автомобилсозлик, балки юқори технологияли ҳисоблаш тизимлари бозорида ҳам катта ўзгаришларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Samsung бош муҳандис-технологи Джеймс Кимнинг маълум қилишича, AI5 чиплари компаниянинг энг илғор 2 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Таъкидлаш жоизки, ушбу компонентларни оммавий ишлаб чиқариш Samsung компаниясининг АҚШнинг Тейлор шаҳридаги янги заводида йўлга қўйилади. Бу эса Tesla учун логистика ва ишлаб чиқариш занжири хавфсизлигини таъминлашда муҳим стратегик аҳамиятга эга.

NVIDIA билан тенгма-тенг рақобат

Илон Маск аввалроқ берган баёнотларида Tesla AI5 тизими барча кутганлардан ўзиб кетишини таъкидлаган эди. ixbt.com маълумотига кўра, битта AI5 чипининг унумдорлиги NVIDIA компаниясининг машҳур Hopper архитектурасига эга чиплари билан тенглашади. Агар иккита чипдан иборат конфигурация қўлланилса, у NVIDIA платформасининг энг сўнгги Blackwell ечимлари билан бемалол рақобатлаша олади.

Маскнинг сўзларига кўра, Tesla ечимининг асосий устунлиги унинг арзонлиги ва юқори энергия самарадорлигидадир. Бу эса сунъий интеллект алгоритмларини қайта ишлашда катта маблағ ва ресурсларни тежаш имконини беради. AI5 лойиҳаси Tesla тарихида 2 нанометрли технологияга ўтилган илк маҳсулот бўлиб, бу соҳадаги технологик етакчиликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Технологик ютуқ ва қўлланилиш соҳалари

Бозор таҳлилчилари Samsung ушбу нозик технологияни фақат AI6 авлодида қўллашини тахмин қилишган эди. Бироқ AI5 чипининг ҳозирданоқ 2 нанометрли жараёнга ўтказилиши Samsung компаниясининг ушбу технология бўйича яроқли маҳсулот чиқариш кўрсаткичи 60 фоиздан ошганини тасдиқлайди. Бу саноат учун жуда юқори ва ишончли кўрсаткич ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш керакки, Tesla ўз чиплари учун ҳам Samsung, ҳам TSMC компанияларига лойиҳаларни тақдим этган. Ҳар икки ишлаб чиқарувчининг услублари турлича бўлгани сабабли, чипларнинг версиялари ўртасида кичик фарқлар бўлиши мумкин. Ҳозирда Samsung версияси ишлаб чиқаришга тайёргарлик босқичидан муваффақиятли ўтиб, барча мослаштириш ишлари якунланган.

Янги AI5 чиплари қисқа муддат ичида Tesla электромобилларига ўрнатилмайди. Илон Маскнинг тасдиқлашича, ушбу микросхемалар биринчи навбатда қуйидаги йўналишларда қўлланилади:

  • Optimus гуманоид роботларининг интеллектуал салоҳиятини ошириш;
  • Сунъий интеллектга асосланган суперкомпьютер кластерларини яратиш;
  • Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишловчи ўз-ўзини ўқитиш тизимлари.
Ушбу қадам Tesla компаниясини шунчаки автомобил ишлаб чиқарувчисидан, дунёдаги энг йирик сунъий интеллект ва робототехника корпорацияларидан бирига айлантириш йўлидаги муҳим ҳаракатдир. Samsung билан ўрнатилган бу каби яқин ҳамкорлик эса технологик пойгада устунликни таъминлаши шубҳасиз.

TeslaSamsungAI5Сунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиБугун, 02:57Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиIntel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиБугун, 02:26Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиMicrosoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиБугун, 01:59GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасGeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди