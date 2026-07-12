Шаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова Туркиядаги дам олишидан янги сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлади.
У фарзандлари билан саёҳатда эканини аввал ҳам кузатувчилари билан бўлишганди. Бу гал эса актрисанинг денгиз фонидаги образи кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Кузатувчилар унинг либоси ва манзара билан уйғун кўринишини изоҳларда қайд этган. Суратлар остида илиқ фикрлар билдирилган.
Шаҳзода Муҳаммедова постида табиатни ҳис қилиш ва ундан завқ олиш ҳақида ёзди.
"Сув, ер, осмон, бу жуда сеҳрли олам. Уни ўрганиш учун умр етмайди. Шунчаки завқланмоқ лозим… завқланинг", дея изоҳ қолдирди у.
Актрисанинг Туркиядаги дам олишидан жойлаётган чиқишлари мухлислари томонидан кузатиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…