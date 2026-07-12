Шаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортди

·0·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортди

Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова Туркиядаги дам олишидан янги сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлади.

У фарзандлари билан саёҳатда эканини аввал ҳам кузатувчилари билан бўлишганди. Бу гал эса актрисанинг денгиз фонидаги образи кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Кузатувчилар унинг либоси ва манзара билан уйғун кўринишини изоҳларда қайд этган. Суратлар остида илиқ фикрлар билдирилган.

Firuza rang ko'ylak va oq to'rli telpakdagi ayol qumli sohilda turibdi.

Шаҳзода Муҳаммедова постида табиатни ҳис қилиш ва ундан завқ олиш ҳақида ёзди.

"Сув, ер, осмон, бу жуда сеҳрли олам. Уни ўрганиш учун умр етмайди. Шунчаки завқланмоқ лозим… завқланинг", дея изоҳ қолдирди у.

Актрисанинг Туркиядаги дам олишидан жойлаётган чиқишлари мухлислари томонидан кузатиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Кеча, 18:33Тейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиТейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиКеча, 14:51Абдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиАбдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиКеча, 12:17Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Кеча, 11:45Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Кеча, 11:31Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Кеча, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди