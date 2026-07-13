Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуроли
Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши давом этмоқда. Жамоанинг ўнг қанотида Тоттенхем ҳимоячиси Педро Порро ва Барселона юлдузи Ламине Ямал ўртасида шаклланган мустаҳкам ҳамкорлик Луис де ла Фуенте жамоасининг асосий устунликларидан бирига айланди. Турнирни захира ўриндиғида бошлаган Порро қисқа вақт ичида асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Педро Порро ўсмир иқтидор эгаси Ламине Ямал билан майдондаги тушуниш даражаси қандай шакллангани ҳақида сўзлаб берди. Ҳимоячининг таъкидлашича, бу ҳамкорлик бир зумда пайдо бўлмаган, балки вақт ва ўзаро ишонч натижасида юзага келган. Англия Премер-лигасида тўп сурадиган Порро учун Ямалнинг ўйин услубига мослашиш дастлаб бироз қийинчилик туғдирган.
Ўзаро ишонч ва тактик мослашув"Бу кўпроқ ишонч масаласидир. У билан бирга кўпроқ ўйин ўтказганингиз сайин, унинг ҳаракатларига ўрганиб борасиз. Дастлабки учрашувлар қийинроқ кечиши табиий, чунки мен Англияда ўйнайман ва у билан клубда бирга эмасман. Ҳамма нарса бироз мураккаброқ эди, лекин асосийси — ҳар бир ўйинда унга нима кераклигини тушунишдир", — дейди Педро Порро.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, улар нафақат машғулотларда, балки ўйин давомида ҳам доимий мулоқотда бўлишади. Белгияга қарши кечган баҳсда улар ҳимояга кўпроқ эътибор қаратишган бўлса-да, айнан Порро ва Ямалнинг ўзаро комбинацияси жамоанинг биринчи голига замин яратган. Бу эса уларнинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам бир-бирини мукаммал тўлдираётганидан далолат беради.
Испания терма жамоасини ярим финалда Франция каби жиддий рақиб кутиб турибди. Килиан Мбаппе бошчилигидаги ҳужум чизиғи Порро ва унинг жамоадошлари учун энг катта синов бўлиши аниқ. Ҳимоячи рақиб таркибидаги Усман Дембеле ва Майкл Олисе каби футболчиларнинг хавфлилигини тан олган ҳолда, ўйинга 200 фоиз концентрация билан тайёргарлик кўраётганликларини билдирди.
Францияга қарши баҳс ва Мбаппе хавфи"Эҳтимол, бу Жаҳон чемпионатидаги энг кучли ҳужум чизиқларидан бири. Бундай даражадаги футболчиларга қарши ўйинда кичик деталлар ҳам катта фарқ қилади. Килиан Мбаппе — дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири, у ўйин тақдирини ҳал қила олади. Биз уни тўхтатиш учун бор кучимизни ишга соламиз", — дея қўшимча қилди Тоттенхем аъзоси.
Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Порро ва Ямал жуфтлигининг Мбаппега қарши кураши сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Луис де ла Фуенте шогирдлари ушбу турнирда кўрсатаётган барқарор ўйин уларни асосий фаворитлардан бирига айлантирган.
…