Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуроли

·0·Спорт
Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуроли

Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши давом этмоқда. Жамоанинг ўнг қанотида Тоттенхем ҳимоячиси Педро Порро ва Барселона юлдузи Ламине Ямал ўртасида шаклланган мустаҳкам ҳамкорлик Луис де ла Фуенте жамоасининг асосий устунликларидан бирига айланди. Турнирни захира ўриндиғида бошлаган Порро қисқа вақт ичида асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Педро Порро ўсмир иқтидор эгаси Ламине Ямал билан майдондаги тушуниш даражаси қандай шакллангани ҳақида сўзлаб берди. Ҳимоячининг таъкидлашича, бу ҳамкорлик бир зумда пайдо бўлмаган, балки вақт ва ўзаро ишонч натижасида юзага келган. Англия Премер-лигасида тўп сурадиган Порро учун Ямалнинг ўйин услубига мослашиш дастлаб бироз қийинчилик туғдирган.

Ўзаро ишонч ва тактик мослашув

"Бу кўпроқ ишонч масаласидир. У билан бирга кўпроқ ўйин ўтказганингиз сайин, унинг ҳаракатларига ўрганиб борасиз. Дастлабки учрашувлар қийинроқ кечиши табиий, чунки мен Англияда ўйнайман ва у билан клубда бирга эмасман. Ҳамма нарса бироз мураккаброқ эди, лекин асосийси — ҳар бир ўйинда унга нима кераклигини тушунишдир", — дейди Педро Порро.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, улар нафақат машғулотларда, балки ўйин давомида ҳам доимий мулоқотда бўлишади. Белгияга қарши кечган баҳсда улар ҳимояга кўпроқ эътибор қаратишган бўлса-да, айнан Порро ва Ямалнинг ўзаро комбинацияси жамоанинг биринчи голига замин яратган. Бу эса уларнинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам бир-бирини мукаммал тўлдираётганидан далолат беради.

Испания терма жамоасини ярим финалда Франция каби жиддий рақиб кутиб турибди. Килиан Мбаппе бошчилигидаги ҳужум чизиғи Порро ва унинг жамоадошлари учун энг катта синов бўлиши аниқ. Ҳимоячи рақиб таркибидаги Усман Дембеле ва Майкл Олисе каби футболчиларнинг хавфлилигини тан олган ҳолда, ўйинга 200 фоиз концентрация билан тайёргарлик кўраётганликларини билдирди.

Францияга қарши баҳс ва Мбаппе хавфи

"Эҳтимол, бу Жаҳон чемпионатидаги энг кучли ҳужум чизиқларидан бири. Бундай даражадаги футболчиларга қарши ўйинда кичик деталлар ҳам катта фарқ қилади. Килиан Мбаппе — дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири, у ўйин тақдирини ҳал қила олади. Биз уни тўхтатиш учун бор кучимизни ишга соламиз", — дея қўшимча қилди Тоттенхем аъзоси.

Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Порро ва Ямал жуфтлигининг Мбаппега қарши кураши сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Луис де ла Фуенте шогирдлари ушбу турнирда кўрсатаётган барқарор ўйин уларни асосий фаворитлардан бирига айлантирган.

ИспанияЖаҳон ЧемпионатиПедро ПорроЛамине ЯмалКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятАнглия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятБугун, 16:51“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди