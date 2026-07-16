Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номлади
Google корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган маҳсулотларини ягона бренд остида бирлаштириш стратегиясини давом эттирмоқда. Компания тадқиқотчилар ва талабалар орасида оммалашган НотебоокЛМ платформасини эндиликда Gemini Нотебоок деб аташга қарор қилди. Бу ўзгариш Google экотизимидаги барча сунъий интеллект воситаларини Gemini номи остида жамлаш борасидаги навбатдаги қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастлаб 2023-йилда Google И/О конференциясида Прожект Таилвинд номи билан таништирилган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида улкан муваффақиятга эришди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бугунги кунда ушбу маҳсулотдан 30 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ва 600 мингдан зиёд ташкилотлар фойдаланмоқда. Платформанинг асосий вазифаси фойдаланувчи тақдим этган манбалар асосида маълумотларни таҳлил қилиш ва янги контент яратишдан иборат.
Янги имкониятлар ва маълумотлар таҳлилиНом ўзгариши билан бир қаторда, Google хизматга муҳим техник янгиланишларни ҳам киритди. Эндиликда Gemini Нотебоок фойдаланувчилари маълумотларни таҳлил қилиш учун махсус кодларни ишга тушириш имкониятига эга бўладилар. Бу функция мураккаб маълумотлар тўплами билан ишлашда ва аниқроқ натижалар олишда ёрдам беради. Ҳар бир дафтар энди алоҳида хавфсиз контейнер сифатида ишлайди, бу эса маълумотлар махфийлигини таъминлайди.
Сўнгги уч йил ичида ушбу восита сезиларли даражада ривожланди. У нафақат матнлар билан ишлаш, балки интерактив подкастлар яратиш, видеоларни таҳлил қилиш ва турли форматдаги файлларни қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлди. НотебоокЛМ муваффақияти ҳатто бошқа стартаплар ва технологик компанияларни ҳам шунга ўхшаш подкаст яратиш ва тадқиқот воситаларини ишлаб чиқишга ундади.
Янги функциялар ҳозирча барча учун очиқ эмас. Google AI Ultra пуллик режаси фойдаланувчилари ҳамда Воркспасе бизнес мижозлари ушбу янгиланишлардан биринчилардан бўлиб фойдаланишлари мумкин. Оддий Pro фойдаланувчилари учун эса янги имкониятлар яқин ҳафталар ичида тақдим этилиши кутилмоқда.
Компаниянинг таъкидлашича, фойдаланувчилар ўзларининг қайдлари ва дафтарларини бевосита Gemini иловаси орқали кўришлари мумкин. Тез орада қидирув тизимидаги AI Моде орқали ҳам ушбу маълумотларга кириш имконияти яратилади. Бу қадамлар Google ўзининг сунъий интеллект хизматларини кундалик иш жараёнига янада чуқурроқ интеграция қилаётганидан далолат беради.
…