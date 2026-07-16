Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номлади

·23·Техно
Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номлади

Google корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган маҳсулотларини ягона бренд остида бирлаштириш стратегиясини давом эттирмоқда. Компания тадқиқотчилар ва талабалар орасида оммалашган НотебоокЛМ платформасини эндиликда Gemini Нотебоок деб аташга қарор қилди. Бу ўзгариш Google экотизимидаги барча сунъий интеллект воситаларини Gemini номи остида жамлаш борасидаги навбатдаги қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастлаб 2023-йилда Google И/О конференциясида Прожект Таилвинд номи билан таништирилган ушбу лойиҳа қисқа вақт ичида улкан муваффақиятга эришди. Ixbt.com маълумотларига кўра, бугунги кунда ушбу маҳсулотдан 30 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ва 600 мингдан зиёд ташкилотлар фойдаланмоқда. Платформанинг асосий вазифаси фойдаланувчи тақдим этган манбалар асосида маълумотларни таҳлил қилиш ва янги контент яратишдан иборат.

Янги имкониятлар ва маълумотлар таҳлили

Ном ўзгариши билан бир қаторда, Google хизматга муҳим техник янгиланишларни ҳам киритди. Эндиликда Gemini Нотебоок фойдаланувчилари маълумотларни таҳлил қилиш учун махсус кодларни ишга тушириш имкониятига эга бўладилар. Бу функция мураккаб маълумотлар тўплами билан ишлашда ва аниқроқ натижалар олишда ёрдам беради. Ҳар бир дафтар энди алоҳида хавфсиз контейнер сифатида ишлайди, бу эса маълумотлар махфийлигини таъминлайди.

Сўнгги уч йил ичида ушбу восита сезиларли даражада ривожланди. У нафақат матнлар билан ишлаш, балки интерактив подкастлар яратиш, видеоларни таҳлил қилиш ва турли форматдаги файлларни қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлди. НотебоокЛМ муваффақияти ҳатто бошқа стартаплар ва технологик компанияларни ҳам шунга ўхшаш подкаст яратиш ва тадқиқот воситаларини ишлаб чиқишга ундади.

Янги функциялар ҳозирча барча учун очиқ эмас. Google AI Ultra пуллик режаси фойдаланувчилари ҳамда Воркспасе бизнес мижозлари ушбу янгиланишлардан биринчилардан бўлиб фойдаланишлари мумкин. Оддий Pro фойдаланувчилари учун эса янги имкониятлар яқин ҳафталар ичида тақдим этилиши кутилмоқда.

Компаниянинг таъкидлашича, фойдаланувчилар ўзларининг қайдлари ва дафтарларини бевосита Gemini иловаси орқали кўришлари мумкин. Тез орада қидирув тизимидаги AI Моде орқали ҳам ушбу маълумотларга кириш имконияти яратилади. Бу қадамлар Google ўзининг сунъий интеллект хизматларини кундалик иш жараёнига янада чуқурроқ интеграция қилаётганидан далолат беради.

GoogleGeminiНотебоокЛМСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиМооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиБугун, 21:50Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди