Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтарилади

·23·Техно
Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтарилади

Илон Маскка тегишли Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва платформадаги даромад тақсимоти тизимини тартибга солиш йўлида кескин чораларни эълон қилди. Компания бошқа фойдаланувчиларнинг видеоларини ва матнли постларини ўзлаштириб, улар орқали пул ишлаётган аккаунтларга қарши курашни янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу чора-тадбирлар нафақат контент ўғирлигини камайтириш, балки ҳақиқий ижодкорларни рағбатлантиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Х муҳандиси Кристофер Бирнинг маълум қилишича, платформанинг Grok AI моделининг янги талқини эндиликда кўчирилган контентни аввалгига қараганда уч баробар самаралироқ аниқлаш имкониятига эга. Тизим нафақат видеоларни, балки вирусли даражага чиққан матнли постларни ҳам таҳлил қилади. Агар фойдаланувчи бировнинг видеосига сув белгилари (ватермарк) ёки сохта кириш қисмларини қўшиб, уни ўзиники қилиб кўрсатишга уринса, ушбу постдан тушадиган барча реклама даромадлари автоматик равишда асл муаллифга йўналтирилади.

Сунъий интеллект ва ботларга қарши кураш

Ҳозирги кунда ижтимоий тармоқларда контент ўғирлаш кўп ҳолларда автоматлаштирилган ботлар ёрдамида амалга оширилмоқда. Х маълумотларига кўра, сўнгги сикл давомида 1,5 миллиондан ортиқ ўғирланган постлар аниқланган. Ушбу янги механизм туфайли 1 миллион доллардан ортиқ маблағ ўз эгаларига қайтарилиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич платформадаги адолатли рақобат муҳитини тиклаш йўлидаги муҳим қадамдир.

Шунингдек, компания ботларга қарши курашни ҳам тезлаштирган. Апрел ойидаги маълумотларга кўра, платформа ҳар дақиқада ўртача 208 та ботни аниқлаб, блокламоқда. Бу кўрсаткич кундан-кунга ўсиб бормоқда, чунки сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта аккаунтлар ижтимоий тармоқ экотизимига жиддий зарар етказмоқда.

Ликелар учун „тузоқ“ қўювчилар жазоланади

Янги қоидаларга кўра, фақат контент ўғирлиги эмас, балки сунъий равишда фаолликни оширишга уринишлар (энгагемент баит) ҳам қаттиқ назоратга олинади. Масалан, „Ким жавоб ёзса, ҳаммасига обуна бўламан“ каби вадалар билан аудитория йиғувчи фойдаланувчилар даромад олиш дастуридан четлатилади. Агар бундай ҳолат уч марта такрорланса, фойдаланувчининг аккаунти бутунлай блокланиши мумкин.

Х раҳбарияти ҳатто энг машҳур блогерларни ҳам бу борада огоҳлантирган. Масалан, дунёдаги энг бой ютубер МрБеаст ҳам видеоларни кўриш учун молиявий мукофотлар вада қилгани сабабли танқидга учраган эди. Платформа маълумотига кўра, фойдаланувчиларни сунъий усуллар билан ушлаб туриш ижтимоий тармоқ сифатини пасайтиради.

Ушбу ўзгаришлар Х платформасини Instagram, Facebook ва Reddit каби рақобатчилари билан бир қаторга қўяди. Мазкур платформалар аллақачон контентни қайта юклашни (репост) аниқловчи техник воситаларни жорий қилган эди. Эндиликда Х ҳам ўзининг видео муҳаррири ва ички воситалари орқали оригинал контент яратувчиларни қўллаб-қувватлашни мақсад қилган.

ХИлон МаскИжтимоий ТармоқКонтентGrok AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиМооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиБугун, 21:50Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди