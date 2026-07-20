Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Афруза оиласи билан Парижда дам олмоқда. У турмуш ўртоғи ва фарзанди билан Франция пойтахтига сафар қилгани акс этган лавҳаларни ижтимоий тармоқларда эълон қилди.
Постларда Парижнинг кўркам манзаралари, сайёҳлар кўп ташриф буюрадиган ҳудудлар ва Эйфель минораси атрофидаги видеолар кўринади. Афруза айниқса турмуш ўртоғи билан тушган кадрларини мухлислари билан бўлишган.
Хонанданинг ушбу постлари қисқа вақт ичида обуначилар эътиборини тортди. Изоҳларда кўплаб мухлислар Афрузага ва унинг оиласига самимий тилаклар ёзган.
Афрузанинг Париждаги саёҳати ижтимоий тармоқларда оилавий меҳр ва хотиржам дам олиш лаҳзалари сифатида муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…