Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқда
АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп маъмуриятида сунъий интеллект (AI) технологияларини тартибга солиш ва стандартлаштириш масалалари бўйича масъул бўлган Сунъий интеллект стандартлари ва инновациялар маркази (КАИСИ) раҳбари Чрис Фалл ўз лавозимини тарк этди. Ушбу истеъфо стратегик аҳамиятга эга бўлган соҳада кадрлар алмашинуви тезлашган бир пайтда юз берди. Фалл ушбу лавозимда бор-йўғи уч ой фаолият юритган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чрис Фаллнинг кетиш сабаблари ҳозирча расман эълон қилинмаган бўлса-да, бу КАИСИ раҳбариятидаги биринчи йўқотиш эмас. Ундан аввалги номзод Коллин Бурнс бор-йўғи бир ҳафта ишлай олган ва апрель ойида лавозимидан четлатилган эди. Маълумотларга кўра, Бурнс илгари Anthropic компаниясида ишлагани ва Трумп маъмуриятининг ушбу компания билан зиддиятлари борлиги унинг кетишига сабаб бўлган. Ундан ҳам аввалроқ эса Whите Ҳоусе AI ва криптовалюталар бўйича масъули Давид Саккс март ойида ўз постини тарк этган эди.
КАИСИ ташкилотининг роли ва ички зиддиятларКАИСИ ташкилоти Миллий стандартлар ва технологиялар институти (НИСТ) қошида фаолият юритиб, AI моделлари учун техник стандартлар ва тест усулларини ишлаб чиқиш, шунингдек, киберхавфсизлик рискларини баҳолаш билан шуғулланади. Бироқ сўнгги пайтларда ушбу марказнинг нуфузи бироз пасайганини кузатиш мумкин. Хусусан, Оқ уй томонидан имзоланган "Голд Эагле" деб номланган янги киберхавфсизлик дастурида КАИСИ ташкилоти асосий ижрочилар рўйхатига киритилмаган.
Шу билан бирга, АҚШ Савдо вазирлиги ва Anthropic компанияси ўртасидаги Mythos ва Fable моделлари бўйича юзага келган экспорт назорати можароси ҳам соҳадаги вазиятни мураккаблаштирди. Гарчи вазирлик кейинчалик тақиқни бекор қилган бўлса-да, бу воқеа сунъий интеллектни давлат томонидан назорат қилиш борасида кўплаб саволларни туғдирди. Google DeepMind раҳбари Демис Ҳассабис эса соҳани тартибга солиш учун саноатнинг ўзи томонидан бошқариладиган мустақил органни яратишга чақирмоқда.
Хитой билан технологик рақобат ва келажакдаги хавфларЧрис Фаллнинг истеъфоси Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан ишлаб чиқилган Кими моделининг янги версияси эълон қилиниши билан бир вақтга тўғри келди. Ушбу модел Ғарбнинг етакчи ишланмалари билан рақобатлаша олишини кўрсатди. Трумп маъмурияти ҳозирда Хитойнинг очиқ кодли (опен-веигҳт) моделларини тақиқлаш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу борада Давид Саккс каби мутахассислар бундай чекловлар АҚШнинг ички лабораторияларини ҳимоя қилиш учун протекционизм стратегиясига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидламоқда.
Ҳозирги вақтда КАИСИ фаолияти ва унинг йирик тил моделларини (LLM) қандай баҳолаши ҳақида аниқ маълумотлар етарли эмас. TechCrunch нашри бир неча бор сўров юборганига қарамай, АҚШ Савдо вазирлиги ва НИСТ бу борада сукут сақламоқда. Сунъий интеллект соҳасидаги бундай кадрлар беқарорлиги АҚШнинг глобал технологик пойгадаги позициясига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
…