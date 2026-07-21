Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқда

·26·Техно
Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқда

АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп маъмуриятида сунъий интеллект (AI) технологияларини тартибга солиш ва стандартлаштириш масалалари бўйича масъул бўлган Сунъий интеллект стандартлари ва инновациялар маркази (КАИСИ) раҳбари Чрис Фалл ўз лавозимини тарк этди. Ушбу истеъфо стратегик аҳамиятга эга бўлган соҳада кадрлар алмашинуви тезлашган бир пайтда юз берди. Фалл ушбу лавозимда бор-йўғи уч ой фаолият юритган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чрис Фаллнинг кетиш сабаблари ҳозирча расман эълон қилинмаган бўлса-да, бу КАИСИ раҳбариятидаги биринчи йўқотиш эмас. Ундан аввалги номзод Коллин Бурнс бор-йўғи бир ҳафта ишлай олган ва апрель ойида лавозимидан четлатилган эди. Маълумотларга кўра, Бурнс илгари Anthropic компаниясида ишлагани ва Трумп маъмуриятининг ушбу компания билан зиддиятлари борлиги унинг кетишига сабаб бўлган. Ундан ҳам аввалроқ эса Whите Ҳоусе AI ва криптовалюталар бўйича масъули Давид Саккс март ойида ўз постини тарк этган эди.

КАИСИ ташкилотининг роли ва ички зиддиятлар

КАИСИ ташкилоти Миллий стандартлар ва технологиялар институти (НИСТ) қошида фаолият юритиб, AI моделлари учун техник стандартлар ва тест усулларини ишлаб чиқиш, шунингдек, киберхавфсизлик рискларини баҳолаш билан шуғулланади. Бироқ сўнгги пайтларда ушбу марказнинг нуфузи бироз пасайганини кузатиш мумкин. Хусусан, Оқ уй томонидан имзоланган "Голд Эагле" деб номланган янги киберхавфсизлик дастурида КАИСИ ташкилоти асосий ижрочилар рўйхатига киритилмаган.

Шу билан бирга, АҚШ Савдо вазирлиги ва Anthropic компанияси ўртасидаги Mythos ва Fable моделлари бўйича юзага келган экспорт назорати можароси ҳам соҳадаги вазиятни мураккаблаштирди. Гарчи вазирлик кейинчалик тақиқни бекор қилган бўлса-да, бу воқеа сунъий интеллектни давлат томонидан назорат қилиш борасида кўплаб саволларни туғдирди. Google DeepMind раҳбари Демис Ҳассабис эса соҳани тартибга солиш учун саноатнинг ўзи томонидан бошқариладиган мустақил органни яратишга чақирмоқда.

Хитой билан технологик рақобат ва келажакдаги хавфлар

Чрис Фаллнинг истеъфоси Хитойнинг Мооншот лабораторияси томонидан ишлаб чиқилган Кими моделининг янги версияси эълон қилиниши билан бир вақтга тўғри келди. Ушбу модел Ғарбнинг етакчи ишланмалари билан рақобатлаша олишини кўрсатди. Трумп маъмурияти ҳозирда Хитойнинг очиқ кодли (опен-веигҳт) моделларини тақиқлаш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу борада Давид Саккс каби мутахассислар бундай чекловлар АҚШнинг ички лабораторияларини ҳимоя қилиш учун протекционизм стратегиясига айланиб қолмаслиги кераклигини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда КАИСИ фаолияти ва унинг йирик тил моделларини (LLM) қандай баҳолаши ҳақида аниқ маълумотлар етарли эмас. TechCrunch нашри бир неча бор сўров юборганига қарамай, АҚШ Савдо вазирлиги ва НИСТ бу борада сукут сақламоқда. Сунъий интеллект соҳасидаги бундай кадрлар беқарорлиги АҚШнинг глобал технологик пойгадаги позициясига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

АҚШСунъий ИнтеллектДоналд ТрумпКАИСИТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиAnthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиБугун, 05:20Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда